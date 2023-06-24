NBA／被交易到勇士震撼聯盟　Chris Paul透露「已有和Curry聊過」

NBA／Paul在勇士將扮演什麼樣的角色？美媒：Curry不在場時的解答

▲Chris Paul轉隊到金州勇士，他過往的球風和這支球隊有些差異存在。（圖／美聯社／達志影像）
▲Chris Paul轉隊到金州勇士，他過往的球風和這支球隊有些差異存在。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

勇士隊找來Chris Paul將讓他扮演什麼樣的角色呢？很顯然他並不適合Steve Kerr長久以來建構出的那一套圍繞著Stephen Cuury運行的動態進攻，不過他也能帶來一些其他的東西。對此雅虎體育專欄作家Jake Fischer和Dan Devine在節目《Ball Don’t Lie》上分享了他們的觀點。

我是廣告 請繼續往下閱讀
外界對於勇士捨棄如此多資產換來已臨生涯尾聲的Paul，並不是很看好。Jordan Poole比前者更年輕、能藉由速度攻擊籃框，也更適合標榜快速轉換的球風，雖然他上賽季表現不夠穩定，但未來仍有進步的潛力。

Paul來到這支球隊，代表勇士正式摧毀「雙向計畫」，將筆直地朝向爭冠的路途駛去。Fischer認為勇士在建立王朝的過程中，曾吸納了一些他們的「敵人」，像是Andre Iguodala和Kevin Durant都是在被他們擊敗後加入的，而這些人往往能帶來一些新東西。

當談到Paul未來可以在勇士陣中扮演的角色時，Devine認為勇士總是在尋找Curry不在場上時另一套能運轉的模式，過去Shaun Livingston和Durant都是一種解答。而如今Paul可能是一個相比Poole更理想的答案。

「如果你是勇士隊球迷，一直希望Kerr在進攻端打更多的擋拆配合，那麼我給你一些好消息：我打賭他會讓Chris Paul打很多這樣的戰術。」Devine如此說道，「因為我不知道Paul的比賽風格還能怎麼樣變化，他年紀不小了，失去調整自己打法的空間。但他仍是讓防守者的頭疼的人物，他是有史以來最聰明的球員之一。」

一些疑問仍然存在，勇士不太可能只讓Paul帶領第二陣容，他很有可能在關鍵時刻留在場上，那屆時勇士場上的中鋒是Draymond Green，最高的球員是Andrew Wiggins，這個五人陣容缺乏運動能力和體型。

不過樂觀的方面，在勇士更低使用率、低上場時間的角色中，Paul有可能可以提升自己的效率——或許能回到前幾年在太陽的水準，並且在這方面減輕Curry的負擔。

NBA分析／Chris Paul加入勇士得去適應無球　失去Poole的代價不小

NBA／被交易到勇士震撼聯盟　Chris Paul透露「已有和Curry聊過」

NBA／Chris Paul被交易到勇士！後衛Poole被送走　名人堂後場成形

NBA／不再是未來的Jordan Poole遭到交易　勇士確定方向全力爭冠

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀