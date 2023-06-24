NBA／Paul在勇士將扮演什麼樣的角色？美媒：Curry不在場時的解答

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Paul來到這支球隊，代表勇士正式摧毀「雙向計畫」，將筆直地朝向爭冠的路途駛去。Fischer認為勇士在建立王朝的過程中，曾吸納了一些他們的「敵人」，像是Andre Iguodala和Kevin Durant都是在被他們擊敗後加入的，而這些人往往能帶來一些新東西。
當談到Paul未來可以在勇士陣中扮演的角色時，Devine認為勇士總是在尋找Curry不在場上時另一套能運轉的模式，過去Shaun Livingston和Durant都是一種解答。而如今Paul可能是一個相比Poole更理想的答案。
「如果你是勇士隊球迷，一直希望Kerr在進攻端打更多的擋拆配合，那麼我給你一些好消息：我打賭他會讓Chris Paul打很多這樣的戰術。」Devine如此說道，「因為我不知道Paul的比賽風格還能怎麼樣變化，他年紀不小了，失去調整自己打法的空間。但他仍是讓防守者的頭疼的人物，他是有史以來最聰明的球員之一。」
一些疑問仍然存在，勇士不太可能只讓Paul帶領第二陣容，他很有可能在關鍵時刻留在場上，那屆時勇士場上的中鋒是Draymond Green，最高的球員是Andrew Wiggins，這個五人陣容缺乏運動能力和體型。
不過樂觀的方面，在勇士更低使用率、低上場時間的角色中，Paul有可能可以提升自己的效率——或許能回到前幾年在太陽的水準，並且在這方面減輕Curry的負擔。