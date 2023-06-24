NBA／C.Paul交易案具有風險　但帶來勇士主帥Kerr想要的傳統控衛

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Slater坦言這一次的交易對勇士來說極具（Extremely）風險，因為Poole上個賽季打滿了82場比賽，他在Stephen Curry及Klay Thompson缺陣時，在先發角色上扮演得很好，這讓勇士在調度上更具輪換性，也贏下了更多例行賽勝利。
而Paul顯然無法做到這一點，他也是必須在例行賽得到出賽時間保護的球員，而且在上賽季顯然已經失去了攻擊籃框的能力以及投籃穩定性，而且他的體型讓他的防守成為球隊負面的因子。
不過他們相信勇士隊醫Rick Celebrini能夠像之前幫助Klay Thompson、Draymond Green和Kevin Durant那樣，讓Paul的身體恢復一些活力。
Slater認為Paul的到來是Kerr所希望的，「Kerr長期以來一直相信，當勇士隊擁有一名傳統型控球後衛作為常規輪換陣容中的一員、並解決一切問題時，他們才能處於最佳狀態。」
「這就是為什麼他喜歡Andre Iguodala和Shaun Livingston，也是他覺得上賽季球隊缺少的東西——尤其是在Poole讓人眼花繚亂的高失誤率以及備受爭議的投籃選擇下。」Slater寫道，Paul是一名傳統型控球後衛，上賽季場均可貢獻8.9次助攻和13.9分，他正在退化，但仍有一定的產出。更重要的是讓球隊在主力不在場時，仍然運轉體系、維持高投籃質量。
若Green完成續約，未來勇士的先發陣容不會變動，但當他們想打小陣容時，Paul將會是一個選擇。另外後者也可以幫助第二陣容的年輕球員，在上場更輕鬆的打出好表現。