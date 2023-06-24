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NBA／C.Paul交易案具有風險　但帶來勇士主帥Kerr想要的傳統控衛

▲Chris Paul的到來被相信可以滿足金州勇士主帥Steve Kerr的需求。（圖／美聯社／達志影像）
▲Chris Paul的到來被相信可以滿足金州勇士主帥Steve Kerr的需求。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

在昨天金州勇士用年輕後衛Jordan Poole換來了老牌明星控衛Chris Paul，外界對於這一筆交易有許多質疑，不過根據《The Athletic》記者Anthony Slater報導，這會是總教練Steve Kerr所希望得到的補強。

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Paul和Poole顯然都不是勇士在季後賽的最佳解答，不過Slater認為Paul能給勇士帶來更有彈性的薪資空間，因為Poole下個賽季就將開始他的4年總價1.23億美元的合約；而前者下個賽季的合約金額雖為3080萬美元、2024-25賽季為3000萬美元，但之後就將到期，所以灣區不會被卡住太久。這對於面臨新勞資協議規則壓力的球團來說，在決策上有一定的影響。

Slater坦言這一次的交易對勇士來說極具（Extremely）風險，因為Poole上個賽季打滿了82場比賽，他在Stephen Curry及Klay Thompson缺陣時，在先發角色上扮演得很好，這讓勇士在調度上更具輪換性，也贏下了更多例行賽勝利。

而Paul顯然無法做到這一點，他也是必須在例行賽得到出賽時間保護的球員，而且在上賽季顯然已經失去了攻擊籃框的能力以及投籃穩定性，而且他的體型讓他的防守成為球隊負面的因子。

不過他們相信勇士隊醫Rick Celebrini能夠像之前幫助Klay Thompson、Draymond Green和Kevin Durant那樣，讓Paul的身體恢復一些活力。

Slater認為Paul的到來是Kerr所希望的，「Kerr長期以來一直相信，當勇士隊擁有一名傳統型控球後衛作為常規輪換陣容中的一員、並解決一切問題時，他們才能處於最佳狀態。」

「這就是為什麼他喜歡Andre Iguodala和Shaun Livingston，也是他覺得上賽季球隊缺少的東西——尤其是在Poole讓人眼花繚亂的高失誤率以及備受爭議的投籃選擇下。」Slater寫道，Paul是一名傳統型控球後衛，上賽季場均可貢獻8.9次助攻和13.9分，他正在退化，但仍有一定的產出。更重要的是讓球隊在主力不在場時，仍然運轉體系、維持高投籃質量。

若Green完成續約，未來勇士的先發陣容不會變動，但當他們想打小陣容時，Paul將會是一個選擇。另外後者也可以幫助第二陣容的年輕球員，在上場更輕鬆的打出好表現。

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