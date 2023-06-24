全家霜淇淋「買1送1」剩2天！開工日拿鐵第2杯9元　7-11美式28元

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6月25日連假結束前，門市西西里氣泡美式（原價80元）、厚濃靜岡抹茶拿鐵（原價65元）、FMC天然水610ml（原價20元）、康普茶雙纖飲（原價35元）、桂冠芝麻鐵觀音雪糕（原價49元）、桂冠花生金萱雪糕（原價49元）都是買1送1；全家霜淇淋使用全盈+PAY購買，不限口味皆享買1送1。
開工日（26）限定！APP大杯單品咖啡優惠，單品拿鐵、美式同品項2杯119元優惠，原價110元的單品拿鐵，相當於加9元多一杯，還可寄杯、換冷熱，加上自帶杯扣5元優惠，相當於半價開喝單品咖啡。
🟡7-11
雖然端午連假要結束了，但7-11優惠還沒停！APP即起至6月27日前，大杯美式咖啡買5送2，特價225元，加上自帶杯折扣，單杯大美式28元；大杯拿鐵買5送2，特價275元；蜂蜜美式買5送2，特價350元；珍珠奶茶、黑糖珍珠撞奶買5送2，特價300元；優格好多青茶買5送2，特價300元；小農水果冰磚精品咖啡買5送2，特價600元。
🟡萊爾富
開工優惠限時2天，6月26日至6月27日大杯美式（原價45元）推出買8送5、大杯拿鐵（原價55元）則有買8送4活動，冰熱可任選，最多現省225元、除可在門市購買外，亦可透過APP內的整買零取選購，寄杯兌換期限長達3個月，優惠時間僅有2