不忍了！侯友宜辦公室明警局舉發 戴瑋姍新北餵藥案造謠

賴清德發言人戴瑋姍餵藥案散播假訊息　侯友宜團隊警局告發

▲侯友宜發言人柳采葳、呂家愷今日赴警局告發賴清德發言人戴瑋姍散播假訊息。（圖／侯友宜辦公室提供）
▲侯友宜發言人柳采葳、呂家愷今日赴警局告發賴清德發言人戴瑋姍散播假訊息。（圖／侯友宜辦公室提供）

記者余祥／台北報導

在板橋及汐止私幼疑似餵藥案真相未明前，民進黨總統參選人賴清德及其發言人戴瑋姍不斷公然散播謠言，製造恐慌，戴瑋姍的發文並在日前被民進黨政府認證的「打假平台」台灣事實查核中心確認為不實資訊。侯友宜競選工作室今（24）日前往警局告發賴清德及戴瑋姍，涉犯散發假訊息，造成公眾恐慌，有違反社會秩序維護法之嫌，籲請檢警方盡速偵辦。

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侯友宜競選工作室發言人呂家愷指出，私幼案一開始，戴瑋姍立刻定調為幼童被「餵毒」，並配合民進黨一票黨公職轉發不實訊息，造成家長巨大恐慌，賴清德也加入「造謠列車」，指家長４月即通報市府，藉此抨擊侯友宜處理不力，但賴清德的指涉立刻被發現完全是假消息，即便質譜儀檢測結果，多名幼童皆未檢出苯巴比妥及苯二氮平，賴清德仍還持續散播幼童有戒斷症狀及被餵食彩虹藥水等不實資訊。

呂家愷表示，先前戴瑋姍在臉書上貼出一張尿液檢測單，並在毫無科學根據下稱「藥物濃度檢測結果高達64，證明就是有被餵食巴比妥」，刻意忽略64（-）為檢測陰性之事實，並扭曲為（-）應是不該驗出，但隨後眾多醫學專家及跳出打臉戴瑋姍，衛福部及法務部「雙認證」的台灣事實查核中心更認證戴瑋姍的訊息是不實資訊，並將其貼文遮蔽，但對於製造謠言及假訊息，至今戴瑋姍及賴清德皆無任何道歉及反省，絲毫沒有政治人物的基本道德。
 
侯友宜競選工作室發言人柳采葳表示，賴清德及其團隊為了選舉算計進行不實攻訐，已造成民眾對幼教機構之信任崩潰，經傳播及渲染後，更已嚴重造成社會大眾及新北市民恐慌，中華民國幼教聯合總會更無奈發布聲明，要求全台「暫停幼兒園及教保人員進行餵藥行為」，可見民進黨製造的謠言延燒全台，造成人心惶惶，傷害已經難以挽回。

柳采葳說，賴清德發言人戴瑋姍對於其等捏造之「孩童被餵食苯巴比妥」及「檢測結果可證明遭餵食巴比妥」等，經台灣事實查核中心認定為「不實資訊」後，未積極就此嚴重影響全台家長及相關幼教機構之不當行為，負起責任，仍放任後續影響持續發生，有明顯造成社會恐慌的結果，因此今日針對散佈謠言，影響公共安寧情節巨大，告發賴清德及戴瑋姍涉違反社維法第63條第1項第5款，「散佈謠言，足以影響公共之安寧」，呼籲檢警盡速偵辦，不只假訊息要關三天，賴清德也必須向全國人民道歉，並要求戴瑋姍辭去發言人職務，以示負責。

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