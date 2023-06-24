賴清德發言人戴瑋姍餵藥案散播假訊息　侯友宜團隊警局告發

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呂家愷表示，先前戴瑋姍在臉書上貼出一張尿液檢測單，並在毫無科學根據下稱「藥物濃度檢測結果高達64，證明就是有被餵食巴比妥」，刻意忽略64（-）為檢測陰性之事實，並扭曲為（-）應是不該驗出，但隨後眾多醫學專家及跳出打臉戴瑋姍，衛福部及法務部「雙認證」的台灣事實查核中心更認證戴瑋姍的訊息是不實資訊，並將其貼文遮蔽，但對於製造謠言及假訊息，至今戴瑋姍及賴清德皆無任何道歉及反省，絲毫沒有政治人物的基本道德。
侯友宜競選工作室發言人柳采葳表示，賴清德及其團隊為了選舉算計進行不實攻訐，已造成民眾對幼教機構之信任崩潰，經傳播及渲染後，更已嚴重造成社會大眾及新北市民恐慌，中華民國幼教聯合總會更無奈發布聲明，要求全台「暫停幼兒園及教保人員進行餵藥行為」，可見民進黨製造的謠言延燒全台，造成人心惶惶，傷害已經難以挽回。
柳采葳說，賴清德發言人戴瑋姍對於其等捏造之「孩童被餵食苯巴比妥」及「檢測結果可證明遭餵食巴比妥」等，經台灣事實查核中心認定為「不實資訊」後，未積極就此嚴重影響全台家長及相關幼教機構之不當行為，負起責任，仍放任後續影響持續發生，有明顯造成社會恐慌的結果，因此今日針對散佈謠言，影響公共安寧情節巨大，告發賴清德及戴瑋姍涉違反社維法第63條第1項第5款，「散佈謠言，足以影響公共之安寧」，呼籲檢警盡速偵辦，不只假訊息要關三天，賴清德也必須向全國人民道歉，並要求戴瑋姍辭去發言人職務，以示負責。