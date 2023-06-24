名家論壇》盧燕俐／可以all in美債ETF嗎？

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由於買氣太夯，使得不少剛進場的「存債族」，看到績效表並不滿意。以00679B為例，一個月績效是-2.29％(統計至6月19日)，等於把第一季的漲幅都吐回去了。主要還是因為美國5月份CPI雖已滑落到4%，但聯準會主席鮑爾暗示，「降息可能要等兩年以後」，使得對利率敏感度較高的長天期債券ETF，價格受到壓抑。
相較下，投資等級債大多維持正報酬。00772B的一個月績效為1.74％，00751B則有2.48％，而人氣也很夯的00725B(國泰投資級公司債)，近一個月績效也有2.43％。
這說明了布局長天期美債ETF，押寶的是未來的降息行情，並試圖透過升息末段到啟動降息循環，來賺取資本利得。問題在於，一旦降息時間點，比市場預期的還要慢，長天期美債ETF的報酬率，可能也就來得比較慢，甚至不如預期。
所以，我才會在專欄中，多次提醒投資人，儘管歷經2020年初到2022年底的大跌，債券已跌出甜蜜的買點，但相對買點並不等同於立刻暴賺，持有者仍應以耐心等待獲利，且最好以分批布局的方式，來因應震盪的行情。
另一方面，投資等級公司債ETF，配息比美債略高，但也因有的基金公司並未施行收益平準金制度，導致投資人大舉進場後，配息金額稍有縮水。對於追求「配息穩定」的人來說，恐怕也始料未及。
雖然收益平準金機制優劣見仁見智，最終的投資成果還是要看總報酬率，而不單單只是配息，但許多「準退休族」願意大筆買債券ETF，看上的就是穩定配息，增加每月現金流，建議讀者可先思考個人需求，再挑選適合的相關商品。
至於股債ETF之間的配置，平心而論，每個人的風險承受度不同，對報酬的滿意度也不太一樣，尤其近幾個月，全球瘋AI概念股，股價暴漲，也使得台股高息ETF今年績效多達2到3成，把債券ETF狠狠甩到後頭。
目前看來，AI題材還有得燒，台股也還有機會再創高，如果想多累積一些獲利，多配置一些高股息ETF是較好的選擇；但如果只在乎現金流，也不太能接受ETF淨值有太多波動，那麼，配置多一些的債券ETF也是一個方向。
●作者：盧燕俐／資深財經媒體人、企業財經顧問
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