侯辦提告餵藥案散布假訊息 賴清德競辦反嗆：改變不了老三事實
在板橋及汐止私幼疑似餵藥案真相未明前，民進黨總統參選人賴清德與其競辦發言人戴瑋姍不斷公然散播謠言，製造恐慌，戴瑋姍的發文更在日前被民進黨政府認證的「打假平台」台灣事實查核中心確認為不實資訊。侯友宜競選工作室今（24）日前往警局告發賴清德及戴瑋姍涉犯散發假訊息，造成公眾恐慌，有違反《社會秩序維護法》之嫌，籲請檢警方盡速偵辦。對此，賴清德競選辦公室反嗆，「不顧孩子 ，忙著告人、不管淹水，忙著選舉」，提告也改變不了支持度老三的事實。
記者呂炯昌／台北報導
侯友宜競選工作室發言人呂家愷指出，私幼案一開始，戴瑋姍立刻定調為幼童被「餵毒」，並配合民進黨一票黨公職轉發不實訊息，造成家長巨大恐慌，賴清德也加入「造謠列車」，指家長4月即通報市府，藉此抨擊侯友宜處理不力，但賴清德的指涉立刻被發現完全是假消息，即便質譜儀檢測結果，多名幼童皆未檢出苯巴比妥及苯二氮平，賴清德陣營仍還持續散播幼童有戒斷症狀及被餵食彩虹藥水等不實資訊。
針對侯友宜競辦提告，賴清德競辦發言人陳世凱表示，「侯侯做代誌卻是忙著告人，忙著選舉造勢喊凍蒜！」浪費司法資源的濫訴，也無法轉移侯友宜支持度是老三的事實。
陳世凱指出，他們還是要強調，重點在有家長指出，孩子有戒斷症狀是事實，侯友宜怠慢處置也是事實。至今是孩子是在受苦，官者父母心，「侯友宜正事不做，只會忙著告人？！」同樣是市長，反觀高雄市長陳其邁的處置作為和態度，是為了守護孩子健康，讓家長及社會安心，侯友宜卻是進行政治操作的惡意濫訴。
陳世凱嚴肅呼籲，侯友宜不要劃錯重點，趕快做好行政調查，照顧新北的孩子，讓家長安心。