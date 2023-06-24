鷹派再起！端午過後台股恐震盪？專家看Q3多大於空

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PGIM保德信新世紀基金經理人廖炳焜指出，近期台股雖出現拉回，但相對仍強勢多頭，主要受惠美國6月暫緩升息，以及那斯達克指數創近13個月新高，引領台股跳空站上萬七整數關卡後，外資持續買超。他認為整體資金結構仍屬健康，但台股短線漲幅較大，且端午假期得持續留意國際市場，投資人不妨可趁拉回至萬七整數關卡或月線時進場布局。
永豐投顧則認為，雖然目前AI氣勢仍佳，但指數與季線乖離率超過7.3%，修正機會比較大。整體而言，大盤短線漲多，乖離率過大，建議漲多股可以落袋為安，等待下一次買點。
針對接下來第三季表現，瀚亞投信台股投資總監劉博玄則表示，「三多三空」將影響台股第三季走勢，利多因素包括貨幣壓力減輕、景氣有望回升、AI創造新應用，惟美國通膨黏性問題與區域性銀行風險、終端需求回升力度不如預期及庫存時間拉長等利空因素仍猶存。
不過，劉博玄說整體來看，樂觀看待第三季股市表現，建議投資人可採取拉回買進策略，類股則相對看好AI伺服器、重電設備、軍工及航太等產業供應鏈後市表現。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。