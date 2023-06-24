恐違能源局規定　小港機場遭抱怨悶熱

我是廣告 請繼續往下閱讀
6月21日從高雄小港機場搭機到香港轉機的旅客劉小姐也說，一到小港機場大廳就覺得悶熱，立刻把外套脫掉，一路上從Check in道出關都是汗流浹背，不知道是不是空間比較大所以空調不夠。
劉小姐說，他之前到高雄小港機場是比較涼快的，畢竟高雄現在天氣蠻熱的，她建議冷氣開強點讓旅客及工作人可以舒適一些。
在高雄國際機場工作已經超過20年的一位場內人員表示，從這個航站開始營運就已經在這邊上班。她最表示，最近這十天是這二十幾年來最悶熱的十天，他們打電話反應過太多太多次，不但沒有獲得改善，偶爾還會得到惡言相向。
該場內人員表示，對方的藉口都是由於經濟部能源局來查核機場溫度太低，但這幾天在機場裡的溫度計看到都是高於27度，他們每天都有拍照存證，沒想到昨天航站居然用黑色膠布把顯示溫度的地方貼起來，真是太可笑了，這樣是不是欲蓋彌彰。
同事們一天上班8小時制服濕了又乾、乾了又濕，自己都可以聞到自己的汗臭味。旅客在等候劃位的時候也常常跟他們抱怨很熱，他們都懷疑這些旅客是不是白繳機場稅了，高雄國際航空站連提供旅客舒適的環境都做不到。何況外國旅客也越來越多，這種環境不是把臉丟到國外去了嗎？
該場內人員也指出，不僅出境大廳，登機門，空橋，行李提領區都悶熱到令人無法承受。希望坐在辦公室的經濟部能源局的長官能公正客觀的來高雄國際機場每個地方查看，而不是只憑某一天的某個時間的某個地方溫度過低，而讓高雄國際航空站的旅客以及工作人員受苦受罪。
另外也有機場服務人員表示，這多天來是她在高雄國際機場工作以來最熱的時間，雖然有旅客抱怨但他們也只能好言相對，有時候實在忍不住就會把自備的電風扇打開吹。聽機場場的工作人員說好像是因為能源局的規定，機場不得不遵守！
對此，有專業人士建議，機場腹地較大旅客眾多出入頻繁，造成冷氣無法保持在航廈內，需透過較低的溫度，來讓人體有舒適體感溫度。建議能源局應該依照場所使用特性實施尖峰離峰時段的溫度要求，而非墨守成規要求機場溫度控制在26～28。
況且在尖峰時間所繳的電費也比一般時段貴，若非滿足旅客及機場各單位員工需求，當然可以節省營運成本，又可以達到節能減碳有何不可。所以能源局可以就離（尖）峰時段做不同層度檢查，達到民眾及政府雙贏的局面。
高雄小港機場副主任洪建男表示，小港機場屬於能源用戶，需符合空調為26度到28度之室內溫度限值規定，6月14日能源局到站檢查表示，高雄站溫度經現場測量已低於26度，若再違規要罰款，惟誤差可差1度。
洪建男也指出，溫度不是一成不變的數值，航廈室內溫度會隨著旅客數量增加以及開關門的次數增加而升高，為了符合節約能源的規定，還望旅客能多體諒。且現在航站三樓出境大廳現場多處量測平均溫度約25.8-26度，不能再降溫度，不然會被罰款。