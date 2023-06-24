拜會新竹市議會 侯友宜：面對挑戰毫不退卻、調整步伐一定能勝選
國民黨總統參選人侯友宜今（24）日拜會新竹市議會，針對前國民黨主席洪秀柱發文要大家記取「換柱」教訓，侯友宜說，謝謝柱柱姐的鼓勵，唯有自己強大才會贏得尊重，他早期在槍林彈雨下，帶著弟兄往前衝，面對挑戰毫不退卻，第一線敵人的火力兇猛，可能團隊一時還沒有即時應付槍戰，但只要適時調整步伐，一定可以贏得最後勝利。
記者余祥／台北報導
國民黨籍新竹市議會議長許修睿說，侯友宜新北市長高票連任，是國民黨最優秀的總統候選人，來到新竹市議會，非常歡迎，一定全力支持。由於柯文哲、郭台銘都已經拜會過新竹市議會，許修睿說，他們是國民黨員，一定是力挺國民黨總統候選人，這點無庸置疑。
媒體詢問，侯友宜是否可能變成林耕仁第二？許修睿說，相信侯友宜團隊七月會重新出發，最後一定會贏得勝選，希望非綠團結，下架民進黨。
侯友宜被問及是否希望許修睿幫忙牽線與郭台銘見面時說，議長有很多好朋友，朋友互相溝通聯繫，對議題交換，一定會團結任何可以下架民進黨的力量，一步一腳印向前走。
針對民進黨對手賴清德拋補助私立大學學費，侯友宜認為，這些事情賴清德在行政院長任內就可以做，沒有完整配套，當然應該質疑。
至於民進黨發言人張志豪指控新北市府對中和淹水進度說謊，侯友宜說，從參選以來，民進黨不斷抹黑造謠，明明積水四點就退了，還有新北餵藥案，真的不要傷害家長、幼童，傷害他個人沒關係，但不能造成對立衝突，呼籲民進黨不要再搬弄是非。