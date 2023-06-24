義大利波河驚見「3公尺巨鯰」！恐打破世界紀錄　釣客嗨翻了

內部軍事大危機！莫斯科祭反恐行動　瓦格納頭目籲俄防長出面談判

▲在瓦格納傭兵集團領導人普里格津被以武裝叛亂罪起訴之際，俄國首都莫斯科也提高戒備。圖為俄國國防部。（圖／美聯社／達志影像）
▲在瓦格納傭兵集團領導人普里格津被以武裝叛亂罪起訴之際，俄國首都莫斯科也提高戒備。圖為俄國國防部。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

俄羅斯傭兵集團領導人「瓦格納」（Wagner Group）領導人普里格津（Yevgeny Prigozhin），因為涉嫌煽動叛亂、公開抨擊俄國國防部長蕭依古（Sergei Shoigu），已被俄羅斯聯邦安全局（FSB）提起武裝叛亂訴訟，若叛亂罪成，可能會被判處12至20年有期徒刑。消息指瓦格納傭兵已進入俄羅斯南部接壤烏克蘭邊境的羅斯托夫州（Rostov），街頭可見大批軍車和武裝軍警；俄國首都莫斯科亦部署大量軍車戒備，氣氛相當緊張。

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綜合《每日郵報》等外媒報導，儘管實際情況仍不明朗，但這波事件似乎是蒲亭（Vladimir Putin）自去年2月入侵烏克蘭以來，俄國面臨的最大內部軍事危機。美國退休中央情報局官員、前五角大廈官員馬爾羅伊（Mick Mulroy）表示，普里格津對蒲亭構成嚴峻挑戰，如果普里格津的威脅成真，俄羅斯軍方將不得不調整工作重點，從反擊烏克蘭的進攻轉為俄羅斯政府的「自保」；即使這次叛變失敗，也足以影響俄國政局。

在一系列情緒激動的錄音檔中，普里格津怒控俄國軍事高層下令襲擊瓦格納集團兵營，造成其部隊「大量」死亡，放話稱自己手下2萬5千戰士已做好赴死的準備，誓要對抗及報復俄國軍方領導人：「那些毀掉我們、毀掉數萬俄羅斯士兵生命的人將受到懲罰」，呼籲推翻軍事高層，俄國所有安全部門正在全天候向總統蒲亭匯報最新情況。

俄國首都莫斯科政府大樓、交通設施和其他關鍵地點都加強了安全措施，莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）聲稱，首都正在採取「反恐」行動，包括封鎖道路進行額外檢查。俄羅斯聯邦國家近衛軍（National Guard of Russia）中央區所有軍官也都已抵達崗位，進入緊急狀態。

有外媒將這場內鬨形容為俄羅斯2大軍權核心人物，即普里格津和蕭依古之間的鬥爭，最初以烏東巴赫穆特（Bakhmut）爭奪戰為中心，到後來演變成凸顯俄羅斯正規軍與傭兵集團的矛盾，國際社會包括美國、烏克蘭等，都密切關注事態發展。

目前，普里格津已抵達羅斯托夫州頓河畔羅斯托夫市（Rostov-on-Don）的南部軍區總司令部，與俄國副國防部長葉夫庫羅夫（Yunus-Bek Yevkurov）談判，並警告若蕭依古及總參謀長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）再不出面，不排除向首都莫斯科進軍。另有荷蘭媒體引述消息指，俄羅斯安全部隊已進入瓦格納位於聖彼得堡的總部。


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