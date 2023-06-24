內部軍事大危機！莫斯科祭反恐行動　瓦格納頭目籲俄防長出面談判

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在一系列情緒激動的錄音檔中，普里格津怒控俄國軍事高層下令襲擊瓦格納集團兵營，造成其部隊「大量」死亡，放話稱自己手下2萬5千戰士已做好赴死的準備，誓要對抗及報復俄國軍方領導人：「那些毀掉我們、毀掉數萬俄羅斯士兵生命的人將受到懲罰」，呼籲推翻軍事高層，俄國所有安全部門正在全天候向總統蒲亭匯報最新情況。
俄國首都莫斯科政府大樓、交通設施和其他關鍵地點都加強了安全措施，莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）聲稱，首都正在採取「反恐」行動，包括封鎖道路進行額外檢查。俄羅斯聯邦國家近衛軍（National Guard of Russia）中央區所有軍官也都已抵達崗位，進入緊急狀態。
有外媒將這場內鬨形容為俄羅斯2大軍權核心人物，即普里格津和蕭依古之間的鬥爭，最初以烏東巴赫穆特（Bakhmut）爭奪戰為中心，到後來演變成凸顯俄羅斯正規軍與傭兵集團的矛盾，國際社會包括美國、烏克蘭等，都密切關注事態發展。
目前，普里格津已抵達羅斯托夫州頓河畔羅斯托夫市（Rostov-on-Don）的南部軍區總司令部，與俄國副國防部長葉夫庫羅夫（Yunus-Bek Yevkurov）談判，並警告若蕭依古及總參謀長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）再不出面，不排除向首都莫斯科進軍。另有荷蘭媒體引述消息指，俄羅斯安全部隊已進入瓦格納位於聖彼得堡的總部。
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