曾部署東沙、南沙！海軍陸戰隊檞樹飛彈車2024年起全面汰除
在陸軍逐步汰除老舊的檞樹防空飛彈車，陸續換裝由中科院研製的陸射劍二飛彈系統之後，軍方人士透露，海軍陸戰隊使用長達36年之久的檞樹飛彈車，也將於明（2024）年起全面汰除，同樣換裝陸射劍二飛彈系統。
記者呂炯昌／台北報導
檞樹飛彈系統為美國福特公司製造，使用AIM-9響尾蛇飛彈的彈體，發射載具M730履帶車由M113裝甲人員運輸車衍生而來；檞樹飛彈採用光電或紅外線前視系統瞄準，為欄截低空敵機之防空武器。 陸射型檞樹飛彈1969年進入美國陸軍服役，於1990年到1998年間退出第一線行列。
國軍在1987年為陸軍機械化師及海軍陸戰隊引進45套檞樹飛彈系統，並隨陸戰隊部署於南沙太平島及東沙島，負責島上防空作戰，2000年初因政府決定將東沙與南沙防衛任務移交海巡署，檞樹飛彈車也隨同陸隊撤回台灣本島，目前仍擔任包括基隆、蘇澳、左營及高雄港要港防空任務。
懈樹飛彈與復仇者防空飛彈系統一度為陸軍主要野戰防空系統，在陸軍採購中科院研製的陸射劍二飛彈後，已逐步汰除懈樹防空飛彈系統。
海軍版本的檞樹飛彈系統，又稱為海欉樹飛彈，並未獲得美國海軍採用，反而是我國海軍選用作為各級艦艇的防空武器，目前為康定級艦主要防空武器，由於最大射程僅9公里，難以應付新一代戰機威脅，預計2030年以前換裝海劍二防空飛彈提升整體戰力。