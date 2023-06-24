冷氣開28度就好？內行「多做1件事」涼感加倍：電費也省了
夏季高溫讓人受不了，面對又悶又熱的體感，冷氣絕對是最佳幫手，但也可能導致電費暴漲的後果，對此台電分享吹冷氣的「實用技巧」，指出冷氣只要開26至28度，搭配「循環扇」就能讓室內涼感加倍，而其中的秘辛，就在於循環扇要「擺對位置」，能夠大大減少冷氣耗能。
記者張志浩/綜合報導
台電在臉書粉專「台電電力粉絲團」提及，循環扇雖然跟電風扇很相似，但扇葉及內部設計大有不同，主要的效果差異是，循環扇可以「集中風力」，吹出螺旋柱狀的強力風，能夠帶動室內空氣流通，並增加空氣循環，是冷氣的最佳神隊友。
不過循環扇的擺放位置其實很講究，由於熱空氣會上升、冷空氣會下降，建議大家要將循環扇擺在「冷氣出風口下方」，也就是跟冷氣同側，或是放在房間內「最長的對角處」，讓循環扇的風朝室內中央吹，並呈仰角擺放，讓後方扇葉能捲入冷空氣，這樣熱空氣就會被吹散及反射，將風帶到室內更深的角落，反覆循環促進對流後，就能快速調節室溫不均的情況。
台電也補充，吹冷氣時使用循環扇，不僅可以加速室內降溫，也能減少冷氣耗能，除了替環保盡一份心力外，省下來的電費也能保住荷包，提醒民眾，冷氣只要設定26到28度搭配電扇或循環扇，室內就會感到非常涼爽，同理之下，循環扇也是除濕機和暖氣機的好幫手，能讓這些家電效率加倍。