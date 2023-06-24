身價10億王宥忻結束12年婚姻！鬆口談人生觀 自爆被她罵到哭
身價10億的財富女神王宥忻日前發行最新單曲《女神經》，在記者會上宣布結束12年婚姻，震驚各界。王宥忻近來與歌唱老師陳秀珠一起接受POP Radio《幕前幕後偷偷看》的邀約，透過節目分享人生觀和音樂觀，她還分享了接受陳秀珠教學時，因為對方很嚴厲，讓她淚灑歌唱教室的往事。
記者吳雨婕/綜合報導
財富女神王宥忻因為18歲家中破產，從負債千萬到成為億萬富翁而發跡，成為企業家名人及藝人歌手，王宥忻在節目中分享，自己對待任何事都很執著、不放棄，以歌唱來說，她在兩年前發完專輯時覺得自己歌聲有待進步、有加強的空間，於是找了天王天后指定的歌唱老師陳秀珠老師學習，想在歌唱領域更加專業。
王宥忻說：「沒想到秀珠老師十分嚴厲，上完課後我就淚灑歌唱教室。哭的原因是秀珠老師覺得我音準沒有控制好，但我竟然聽不出自己音準有問題！再來是，我很感動秀珠老師願意嚴厲直白指出我的錯誤，讓我有進步的空間。後來克服很多困難，終於推出最新作品《女神經》， 現在更享受唱歌的感覺，對於歌曲的掌握度也更高。我想透過歌聲來傳達，成功的路上有些時候會遭受到很多困難，但不要在乎別人的評論或眼光！勇往直前就對了，一定會達到目標的！」
《幕前幕後偷偷看》主持人toto也分享自己也是設定目標、使命必達的人，在疫情期間即使人在外地工作，沒有辦法進電台錄音室錄製，也會越洋把節目錄製好。有次剛好碰到身體不舒服進醫院，他甚至在病床上完成錄音。