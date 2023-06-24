6成民眾未有禮讓行人觀念　王國材盼短期執法教育

為了改善「行人地獄」的汙名，立法院於4月中修法通過「道路交通管理處罰條例」，汽機車未禮讓行人會提高罰金，近期也傳執法將趨於嚴格，其中包含「只要斑馬線上有行人，不論車輛駕駛距離遠近，都要停下禮讓」，由於執法過於嚴苛引發熱議，交通部也臨時喊卡。交通部長王國材今（24）日補充說明，台灣目前約有6成民眾未建立禮讓行人觀念，短期會以執法來教育大眾，希望保護行人的政策有效。
記者許家禎／台北報導
日前警政署預告，從6月30日起，只要斑馬線上有行人，不論車輛駕駛距離遠近，都要停下禮讓，違者將加重開罰6000元，並要上道安講習課程，消息一出引來熱議，部分民眾認為如果都是這樣嚴苛的做法，交通路口恐怕會大打結。
相關細則出爐，引發民眾質疑，交通部長王國材隨後緊急喊卡，坦言有些不合理，接下來將以馬路中央分隔島、分隔線作為基準，預計下週一（26日）討論定案。
而王國材今日視察 TPASS通勤月票整備情形期間，接受媒體訪問時也補充說明，台灣目前約有6成民眾未建立禮讓行人觀念，所以短期會以執法來教育大眾，希望保護行人的政策有效。
王國材指出，下周會針對行人過了中央分隔島後再裁罰做相關討論，希望找到比較平衡方法，讓車輛不會壅塞，又能保護行人的做法。