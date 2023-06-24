王思佳高姿態上節目被批「愛炫富」！氣勢超狂猛回擊：完全不怕
節目《全明星辯論會》在上週六首播頗獲好評， 本週第二集開始分隊首戰，邀請到話題人物王思佳擔任飛行評審，她以非常高的姿態出席節目，氣勢超強、完全不怕，直嗆：「我一點都不緊張！希望辯手可以頂的住我的反擊！」讓現場一陣譁然，節目派出黃豪平和楊昇達擔任她的救援隊，沒想到卻被拒絕，嗆辣理由是「給我個子比我高的」。
記者郭佩蓉/綜合報導
王思佳對自己信心滿滿，但辯手們對王思佳也有意見，直指她「什麼都不會只會炫富」、「買一堆包包和鞋子」、「怎不花一些錢在自己臉上」，更直言「時尚的很單調」，主播朱琦郁更批她不是滿滿LOGO就只有粉紅色，依她的年齡應該可以找到更適合的穿著，當天穿著被笑就是螢光棒，但王思佳氣勢超強、完全不怕，還一一回嗆，連陶晶瑩都說：「攻方一站到王思佳旁邊都感覺矮了10公分！」
辯手們在本週面對的題目分別是「面對另一半的劈腿我是否應該原諒他?」及「我的小孩想成為流量網紅，該不該支持？」，趣味的是辯論劈腿問題時，馬力歐是站在不應該原諒方，被吳怡霈火力十足虧說：「他劈腿也被劈腿過，最沒有資格站在台上討論的人。」而阿喜在第一集被批表現最差又忘詞，在本週聽完評審葉天倫結語後，覺得迷失自己，哽咽落淚表示：「沒想到辯論會有衝突攻擊，太技術性了！」最後又被陶晶瑩補一槍，批評故事沒說的很清楚，戰況愈來愈激烈。