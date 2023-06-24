丁噹罕見鬆口了！曝「生命中多了2個男人」 淚吐近況
音樂劇《搭錯車》從2018年開始啟動，今（24）日抵達第13個城市也是《搭錯車》的第34場，來到了台南，飾演女主角阿美的歌手丁噹、拾荒亞叔的王柏森、時君邁的陳乃榮等演員和劇組的工作人員，也因為工作提前南下無法與家人過節，丁噹特別準備100個香腸肉粽，象徵著《搭錯車》好口碑「香」傳（相傳），與演員的好情誼「腸腸」（長長）久久。丁噹談到出演的心情，落淚感激的說：「生命中多了兩個男人－我的爸爸和另一半『時君邁』。」
記者吳雨婕/綜合報導
《搭錯車》在台南場演出後，將先暫停行駛休息一年，情同家人的丁噹、陳乃榮、王柏森和演員們，在演出前已眼泛淚光，相當不捨，陳乃榮透露從前置作業到今天，遠比大家看到的5年還久，為了這部劇，他也為劇中演出的角色「時君邁」譜曲〈其實你並不需要我〉，他喊話：「這幾年重心都放在音樂劇上，很謝謝《搭錯車》開啟我另一個事業，很捨不得，但也許休息個一年，大家充飽電後，《搭錯車》升級變跑車了！」
陳乃榮因為《搭錯車》開啟另一事業，王柏森因為《搭錯車》得到了一個「女兒」丁噹，兩人劇中的父女情延續到戲外，王柏森以「女」為榮，他說：「我很開心有一個『女兒』，現實生活也互相鼓勵，我很替她驕傲，每次最後一幕觀眾的掌聲，我都覺得阿美妳好棒！」聽完陳乃榮和王柏森訴說心情後，一旁的丁噹再度淚崩，丁噹說：「這5年去到很多城市，以前自己當歌手，自己一個在舞台上獨自完成，音樂劇像是一個大家庭，所有家人一起完成一個作品，相互鼓勵相互扶持，是這麼幸福的事。」
從「全民情歌天后」挑戰音樂劇演出，丁噹收獲滿滿，她說：「我自己也得到很多成長，生命中多了兩個男人－我的爸爸和另一半時君邁。」更開心觀眾原來抱著來聽歌的心情，最後從中獲得感動，帶著家人或朋友一起進戲院二刷三刷，雖然接下來一年大家將各自持續努力，但充飽電後，合體上車，繼續前行。