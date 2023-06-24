總統大選前夕瓜地馬拉與台簽合作案　象徵邦誼鞏固

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昨天同場並舉行台灣對瓜國提供的婦女賦權計畫（CANAC）閉幕式，瓜國政府表示，台灣迄今已為該計畫提供約新台幣1億2000萬元資金（相當3000萬瓜國貨幣）。
賈麥岱致詞指出，他1年半前多次訪視瓜國編織工匠時，她們反映在疫情之後，買不起賴以生產織品的絲線，因此他和幕僚思考提出「針線銀行」計畫，幸好有個盟國的援助之手從未缺席，始終與瓜國人民站在一起，這個國家就是台灣，台灣是他心中唯一的真正好朋友。
賈麥岱表示，婦女賦權計畫是台灣與瓜地馬拉良好關係的成果，幫助了瓜國超過2500位中小企業女性，他要對台灣在這些項目中提供的援助表達深深感謝，這是台灣對瓜地馬拉無條件支持的另一具體體現。
中華民國駐瓜地馬拉大使館在官方臉書表示，駐瓜國大使曹立傑代表台灣出席「絲線銀行」計畫簽署儀式，由賈麥岱親自在場見證，另有約300位計畫受惠者出席。
駐瓜地馬拉大使館表示，絲線銀行計畫與CANAC兩個計畫，皆象徵台灣與瓜地馬拉間的堅定邦誼，也象徵台灣願意持續協助瓜地馬拉推動國家發展。
根據國合會官網資料，台灣目前與瓜地馬拉有5項執行中計畫，其中登錄的最新計畫是「瓜地馬拉運用醫療科技提升孕產婦及新生兒保健功能計畫（第二期）」，由今年5月24日起執行2年，其他還包括強化玉米生產、香蕉黃葉病防治等農業相關計畫。
為鞏固並深化兩國邦誼，外交部常務次長俞大㵢、拉美司長鄭力城本6月中也專程率團訪問瓜地馬拉。（編輯：郭無患）1120624