NBA／馬刺是Wembanyama的「完美去處」　帕克：輪到他帶來冠軍了

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不只是Parker，根據馬刺總教練Gregg Popovich的說法，Tim Duncan和David Robinson都將用不同的方式幫忙培育這一位馬刺未來的基石、聯盟的下一位門面。
沒有人比Parker更了解馬刺會如何幫助年輕球員取得成功，因為他就是在這裡從一個只知道用急速衝刺的年輕後衛，變成冠軍球隊中的節奏掌控者。在接受美聯社電話訪問時他表示，聖城對於這位19歲的法國新秀來說，將是「完美的去處」。
「我知道他想去聖安東尼奧，所以這感覺就像是命中注定，這支球隊多年來與法國建立了深刻的聯繫，他將繼承此一傳統，實在太酷了。」
Wembanyama是過去NBA從沒見過的天才球員，在為法甲大都會92隊效力的最後一個賽季，他在得分、籃板和阻攻方面領先所有球員，儘管身材高大，但他的射術精湛，能夠做很多後衛的動作。
「他是獨一無二的、擁有的技巧是絕無僅有的。我們從來沒有見過一個人，一個超過7呎的球員能夠像這樣投籃、並能做出他做過的運球技巧，以及他比賽的方式。他就是與眾不同的。 我迫不及待地想看到他為馬刺隊打球了。」
當被問及自己會給Wembanyama什麼樣的建議、以幫助他快速適應NBA時，Parker認為前者只需要做自己就可以了，「他已經很棒了，他不關注外界給的壓力和期望。我認為馬刺是他完美的去處。 他會在這裡得到很好的照顧。」
馬刺還需要一些時間來進行重建，Parker認為球隊需要帶來一些正確的球員以給予Wembanyama幫助。但前景無疑是出滿希望的，「這對籃球來說很棒，對法國籃球來說也是。顯然，我們國家隊的未來一片光明。」