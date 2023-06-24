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NBA／馬刺是Wembanyama的「完美去處」　帕克：輪到他帶來冠軍了

▲法國籃球天才Victor Wembanyama是馬刺復興的希望，他在2023年選秀大會上成為當屆狀元。（圖／美聯社／達志影像）
▲法國籃球天才Victor Wembanyama是馬刺復興的希望，他在2023年選秀大會上成為當屆狀元。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

在完成追平聯盟歷史記錄的連續22個賽季打進季後賽之後，聖安東尼奧馬刺隊在過去4個賽季都沒有晉級，這是球隊50年來最長的乾旱期。 不過傳奇球星Tony Parker（帕克）相信Victor Wembanyama的到來，將會幫助這支球隊重新成為一支有競爭力的隊伍。

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昨晚，當聯盟總裁Adam Silver宣布Wembanyama成為狀元後不久，Tony Parker在事先錄製好的影片中勉勵這位後輩：「我希望你能夠讓籃球運動變得更好，並且能夠不辜負所有的期望。」這位替馬刺奪得4冠的法國人說道，「現在輪到你為我們帶來冠軍了。」

不只是Parker，根據馬刺總教練Gregg Popovich的說法，Tim Duncan和David Robinson都將用不同的方式幫忙培育這一位馬刺未來的基石、聯盟的下一位門面。

沒有人比Parker更了解馬刺會如何幫助年輕球員取得成功，因為他就是在這裡從一個只知道用急速衝刺的年輕後衛，變成冠軍球隊中的節奏掌控者。在接受美聯社電話訪問時他表示，聖城對於這位19歲的法國新秀來說，將是「完美的去處」。

「我知道他想去聖安東尼奧，所以這感覺就像是命中注定，這支球隊多年來與法國建立了深刻的聯繫，他將繼承此一傳統，實在太酷了。」

Wembanyama是過去NBA從沒見過的天才球員，在為法甲大都會92隊效力的最後一個賽季，他在得分、籃板和阻攻方面領先所有球員，儘管身材高大，但他的射術精湛，能夠做很多後衛的動作。

「他是獨一無二的、擁有的技巧是絕無僅有的。我們從來沒有見過一個人，一個超過7呎的球員能夠像這樣投籃、並能做出他做過的運球技巧，以及他比賽的方式。他就是與眾不同的。 我迫不及待地想看到他為馬刺隊打球了。」

當被問及自己會給Wembanyama什麼樣的建議、以幫助他快速適應NBA時，Parker認為前者只需要做自己就可以了，「他已經很棒了，他不關注外界給的壓力和期望。我認為馬刺是他完美的去處。 他會在這裡得到很好的照顧。」

馬刺還需要一些時間來進行重建，Parker認為球隊需要帶來一些正確的球員以給予Wembanyama幫助。但前景無疑是出滿希望的，「這對籃球來說很棒，對法國籃球來說也是。顯然，我們國家隊的未來一片光明。」

▲馬刺隊傳奇球星Tony Parker看好Victor Wembanyama能在母隊成長茁壯。（圖／美聯社／達志影像）
▲馬刺隊傳奇球星Tony Parker看好Victor Wembanyama能在母隊成長茁壯。（圖／美聯社／達志影像）

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