竹北瓦斯氣爆！16歲少年全身90%燒燙傷 轉林口長庚插管治療中
24日上午，新竹縣竹北市、因瓦斯加壓站軸流閥內有雜物跑入，導致壓力過高，發生多起民宅火警及瓦斯外洩，更有社區大樓發生氣爆事件，造成1名16歲陳姓少年，全身90%、1~2度燒燙傷，被緊急轉往林口長庚醫院救治，家屬透露，陳姓少年目前正插管治療中。而針對多起受災民眾的人身、財物的損害該如何賠償？新竹瓦斯公司指出，需等縣政府正式公告才能確定。
記者林盈君／綜合報導
據了解，竹北上午發多起瓦斯外洩、民宅火警，位於中正東路215號大樓更發生嚴重氣爆，除多位民眾受困外，也造成陳姓少年全身多處燒燙傷，被緊急轉往林口長庚醫院救治，陳姓少年因傷勢較嚴重，目前正在醫院插管治療。新竹瓦斯公司指出，係因軸流閥內有雜物跑入，引起壓力過高，原本供氣壓力應在200毫米水柱，卻在短時間內暴增到1000毫米水柱，導致民宅點火火焰過高，進而釀成災情，現正全面搶修，待確認安全無虞後，才會恢復供氣。
氣爆發生後，陳姓少年家屬表示，當時屋內還有陳姓少年的姊姊與媽媽，所幸2人僅受輕傷，爸爸則是外出不在家。陳姓少年是在睡夢中遭波及受傷，導致全身90%燒燙傷，還在醫院插管治療。針對整起事件，家屬也希望政府能出面處理，並呼籲相關單位盡速釐清，現階段只希望家人平安。