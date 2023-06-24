波蘭正妹來台灣遇「行人地獄」　洩路口遭轎車撞飛、住院6天經歷

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Eli回憶起這段經過，當天是個美麗的星期六，她騎著單車在自行車道上，正在回家的路上，沒想到在經過一處路口時，忽然有輛汽車從右邊衝上，儘管Eli有朝著駕駛看了一眼，但沒想到轎車依然狠狠地朝她身上撞過來，導致她一度被撞飛，並跌到了馬路中間，險遭另一輛車「二度衝撞」。
Eli回憶起當時的想法，因為自己曾在英國生活過，在那遇到類似的情況時，汽車駕駛都會禮讓腳踏車、行人，「事發當時，我正在用耳機與媽媽通話，車禍的聲音全被她聽見，媽媽以為她永遠失去我了」。
由於當時肇事駕駛與Eli語言不通，只能透過比手畫腳的方式，駕駛坦承車禍發生前一刻，自己正在看手機，才沒注意到騎車通過路口的Eli，但由於雙方溝通有著很大障礙，Eli也無奈決定放棄追究，自行返家。未料隔日，Eli就感覺到喉嚨異常腫痛，這才去醫院治療，結果也因此被迫住院6天，花費4萬元，而好在絕大部分的費用，都可以透過她在英國的保險來支付。
Eli坦言想起這場意外仍然心有餘悸，但看到現在台灣民眾與政府能夠開始重視行人的路權，也感到相當開心。不少台灣網友看完這部影片，也紛紛感嘆「重罰是最有效果並且快速改善的唯一方法」、「真的拜託所有親愛的台灣同胞們，請不要一旦坐上駕駛座，就變成另一種人格」、「要解決行人地獄，道路工程真的很重要」。