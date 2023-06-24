瓦格納傭兵團叛變威脅「打到莫斯科」！蒲亭將發表電視演說
俄羅斯聯邦安全局（FSB）23日將瓦格納（Wagner Group）傭兵集團普里格津（Yevgeny Prigozhin）以煽動武裝叛亂為由起訴，進一步點燃普里格津怒火，直驅俄國羅斯托夫州頓河畔羅斯托夫市（Rostov-on-Don）的南部軍區總司令部，與俄國副國防部長葉夫庫羅夫（Yunus-Bek Yevkurov）談判，並警告俄國國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）最好儘速出面，否則不排除揮軍莫斯科。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）「很快」就會發表全國電視演說，具體時間未明，但應為當地時間24日上午。俄國國防部並駁斥有關俄軍襲擊瓦格納軍事營地的指控並不屬實。
培斯科夫還說，俄羅斯國防部、聯邦安全局、內務部和俄羅斯國民近衛軍，已在全天候向蒲亭匯報瓦格納動向，並研擬可能採取的措施。
與此同時，俄羅斯首都莫斯科已採取反恐和安全措施，俄國官方人員已進入瓦格納位於聖彼得堡的集團總部，預計將搜查大樓。
此外，俄羅斯安全部隊也封鎖了聖彼得堡布拉戈維申斯基橋鄰近區域，因為該區有普里格津開設的酒店和餐廳，許多地方都能看到全副武裝的軍人執勤。
俄羅斯最高軍事指揮官之一的蘇洛維金（Gen Sergei Surovikin）敦促瓦格納僱兵，應服從蒲亭總統的意志和命令並返回基地，停止叛亂，讓事件和平落幕，不要在國家艱難時刻，讓敵人有機會乘虛而入。