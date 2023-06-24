內幕／郭台銘釀獨立參選　霸氣喊「只有我能整合柯文哲」

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而郭台銘雖然第一時間在臉書發文稱會支持國民黨參選人，但至此後從未與侯友宜會面或公開站台。
郭台銘擬不再想等「換侯」，而是開始醞釀獨立參選，近期各項民調都顯示，只有藍白整合才有下架民進黨的機會，知情人士說，郭台銘近期在一些場合信心滿滿的稱，自己是唯一一個能夠整合柯文哲的人，因為民眾黨沒有資源，最後一定會跟他合作。
郭台銘近日拔樁意味也很濃厚，積極拜會國民黨地方人士、泛藍縣市長、議長，本週除公開在苗栗與無黨籍的苗栗縣長鍾東錦、國民黨籍縣議長李文斌合體外，21日挺郭的南投縣議長何勝豐也邀請郭台銘到縣議會閉門餐敘。
南投場與會人士指出，郭台銘此行帶了兩名子公司董事長來到現場，在會中，郭台銘就直接詢問南投庫存的農產品要多少錢？與會人員回答金額後，郭台銘直接說「沒問題！」點名兩位子公司董事長負責處理，讓大家看到大老闆的氣魄。
26日侯友宜會前往南投固樁，南投縣長許淑華會全程陪同，只是據了解，何勝豐因出國不會出席。
只不過，昨日挺郭的義消支持者也率先送花等吉祥物到南投信仰中心紫南宮，花籃上的卡片更寫道「祈願台灣得庇護、福德銘心土地安」，其中藏有「台銘」二字，有意勸進郭台銘對戰侯友宜。
國民黨內人士認為，國民黨現在絕對需要立刻「清理戰場」，如果郭台銘的問題不解決，或是郭台銘在全代會前宣布獨立參選，對侯友宜來說，絕對是一記重擊，侯友宜陣營無論是「幾顧茅廬」，都應率先解決這個危機。