開放寶石珊瑚漁船作業區域？　漁業署澄清：目前不會調整

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漁業署說明，為研究漁區調整與輪作，分別於110年及111年邀集產官學召開兩次會議，一致認同漁場應休息輪替，漁區調整應以科學研究調查為基礎，完成調查後結合輪作規劃再予評估漁區調整事宜。因此，112年度起，從過去的傳統寶石珊瑚漁區中，選擇臺灣西南12浬外海域進行試驗作業，每艘試驗漁船皆搭載觀察員執行科學調查，截至112年6月22日已完成三組試驗，並已暫停探勘試驗，後續該署將邀集產官學共同討論三組探勘試驗結果。
漁業署進一步說明，寶石珊瑚分布在水深100公尺以深之海山地形環境，與分布於沿岸50公尺以淺海域造礁珊瑚不同。漁船捕撈寶石珊瑚，以紅珊瑚科之桃紅珊瑚（Momo）、赤紅珊瑚（Aka）、白珊瑚（Shiro）及粉紅珊瑚（Miss）等4種深海珊瑚為主要漁獲目標。
寶石珊瑚生長於水下100公尺以深之海山環境，陽光無法穿透到達低，周圍生物多樣性相對較低，漁船係以繩索綁附沉石與網片，配合海流方向定點作業，尋找生長在海山地形上之寶石珊瑚，作業深度超過100公尺，並非用拖網作業，不會影響淺海造礁珊瑚。
漁業署最後表示，寶石珊瑚漁區調整應以科學研究調查為基礎，在科學研究未有結果及與外界溝通前，不會調整珊瑚漁區。