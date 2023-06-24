《暗黑破壞神4》練到85等！玩家一看「封頂經驗值」哭暈：肝好痛
《暗黑破壞神 4》（Diablo IV）在6月6日正式上市後，海外實況主「Rob2628」成為世界首位在「正常世界」難度下達到100級的玩家，前《星海爭霸 2》、《DotA》職業玩家「cArn_」，則完成全球首位「專家模式（Hardcore）」100級的壯舉，但隨經驗值大幅修正，練等速度變慢，許多一般玩家仍深陷在練等地獄中，甚至得知「85至100等」，所需經驗跟「1至85等」相同後，崩潰哭喊「我的肝好痛。」
記者張志浩/綜合報導
近日國外論壇Reddit有玩家發起討論，表示自己練到《暗黑破壞神 4》已經練到85等，挺佩服自己的毅力，但後續卻發現「85至100等」，所需經驗跟「1至85等」相同，讓他崩潰，引起玩家圈熱議。據了解，《暗黑破壞神 4》這個85至100等所需經驗值是2.35億，以目前公認最快的練功方式，搭配組隊、藥水等，一場地城要花8分鐘左右獲得60至70萬經驗，1小時大多為500至600萬，表示到達85等後，還需要大約40個小時，才能封頂。
由於前1000名達標的玩家名稱，會被刻在「蒙福之母莉莉絲」的雕像上，因此大批人都埋頭練功希望取得成就，但現實往往比想像的更加殘酷，玩家紛紛直呼，「92等的經驗是99等的一半」、「可補可以改一下啊，好痛苦啊」、「目前練到75等，我不該上論壇和大家討論的」。
不過也有許多佛系玩家提及，「其實不在乎這些機制啦，就是照自己的節奏玩，遲早能封頂」、「只為了封頂爆肝好像也不是太好，慢慢玩享受遊戲吧」；而據官方數據和玩家實測結果，《暗黑破壞神 4》中，1至50等所需經驗為836萬2530、1至70等7173萬6274、1至85等2億3361萬9934、1至100等5億993萬8714。