NONO被爆性騷擾近20名女性！朱海君臉書、IG「禁止外人留言」
網紅小紅老師爆料NONO（陳宣裕）性騷擾多名女性，受害者近20人，NONO第一時間說「沒有印象的事怎麼回應」，事件越演越烈，21日突然宣布「即刻起停止演藝工作，誠心深刻反省」，他的老婆朱海君遭受波及，粉絲專頁被網友洗版，似乎想暫時遠離紛擾，近日將留言功能關閉。
記者楊穎軒／綜合報導
NONO被爆出慣性性騷擾醜聞後，朱海君最新貼文停在18日與張棋惠吃西餐的動態，至今已經快一個禮拜沒有更新，網友湧入她的臉書、IG留言質問身為另一半是否知情，朱海君疑似不想讓風波繼續延燒，把粉專改為限制留言功能。
小紅老師揭發NONO惡行後，NONO經紀人向《NOWnews今日新聞》做出回應，又氣又無奈地說：「對這個人、這件事都沒有印象！做錯事會認錯，但沒有印象的事怎麼回應？」小紅老師氣到召開記者會，公布更多受害人和細節，NONO才發聲明宣告無限期停止演藝工作，朱海君的經紀人後來再被追問，僅表示：「目前回應就像NONO寫得那樣。」
※【NOWnews 今日新聞
】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110