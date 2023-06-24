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太妍演唱會再賣180張票！粉絲「睡在小巨蛋門外」圓夢搶到1張

▲太妍（左）台北演唱會吸引超過1萬名粉絲共襄盛舉。（圖／太妍IG、記者林調遜攝）
▲太妍（左）台北演唱會吸引超過1萬名粉絲共襄盛舉。（圖／太妍IG、記者林調遜攝）

記者陳雅蘭/台北報導

南韓女團「少女時代」隊長太妍相隔4年再度來台，今（24）日下午4點在台北小巨蛋舉辦《TAEYEON Concert – The ODD Of LOVE》演唱會，票券開賣即完售，但仍有許多SONE（粉絲名）表示搶不到票，主辦「超級圓頂」為了歌迷，再挖出180張視線不良區，於今上午現場販售，粉絲得知消息後，昨晚就在小巨蛋服務台外排隊，無畏炎熱天氣，就為了見偶像一面。

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▲▼太妍台北演唱會現場再釋出180張視線不良區的票，開賣吉完售。（圖／記者林調遜攝）
▲▼太妍台北演唱會現場再釋出180張視線不良區的票，開賣即完售。（圖／記者林調遜攝）
▲▼太妍台北演唱會現場再釋出180張視線不良區的票，開賣吉完售。（圖／記者林調遜攝）
 
主辦「超級圓頂」23日於臉書宣布確定釋出紅2A、紫2A、紅2B、紫2B四區域的視線不良區票券，今上午11點半在小巨蛋北區6號入口服務台售票處販售，每人限購一張，憑本人身分證件正本購買。據了解，有歌迷一看到消息，昨晚就到場排隊準備搶票，表示「真的很想看太妍的演唱會」，總計180張票券也確定完售。

太妍台北演唱會尚未開始，場外已聚集許多歌迷，除了等待入場的排隊粉絲，也有許多要買周邊商品的人，儘管天氣炎熱也以不同形式支持偶像。此外，適逢端午連假，昨晚就有許多粉絲一早到機場接機，更包車跟著太妍到台北小巨蛋彩排，即使在外等了4、5個小時也無怨無悔，驗證太妍非凡的人氣。

太妍此行來台開唱將停留3天2夜，她昨晚一抵台後，隨即到飯店梳洗完就直奔台北小巨蛋彩排，一路從下午彩排至晚上，因為她是第一位站上台北小巨蛋辦演唱會的韓國女星，對此十分謹慎，就是希望呈現最完美的表演給粉絲。

▲SONE在場外以不同形式應援太妍。（圖／記者林調遜攝）
▲SONE在場外以不同形式應援太妍。（圖／記者林調遜攝）

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