超商啤酒節77折怎麼挑？「11款夏季新品」必衝　桂花金萱也變啤酒

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世界銷售NO.1的蘋果酒品牌詩莊堡，是全球最大的蘋果酒品牌，今夏推出季節限定2口味，其中「黑甜莓果」主要成分黑醋栗及黑莓，果香濃郁，微酸爽口令人回味無窮；「清新柑橘」同樣是以天然蘋果鮮釀為基底，加上葡萄柚與芙蓉花原料，色澤柔美明亮，口感淡雅酸甜，不論哪一款都是今年夏天的清新首選！
🟡最狂教父級酒廠美國－Lagunitas IPA精釀啤酒
擁有美國精釀啤酒教父級酒款、西岸風格IPA教科書稱號的美國 IPA 銷售冠軍來了！風靡全美的Lagunitas IPA精釀啤酒，完美結合了焦糖大麥濃郁口感搭配熱帶水果風味，整體苦度明顯但風味上十分平衡，從第一口到最後一口都帶有焦糖麥芽的香甜。
🟡紐西蘭第一名的精釀啤酒Monteith's IPA
紐西蘭第一名的精釀酒廠，釀出的精釀啤酒是金黃色的，就如黃金一樣金燦燦的，因此有液態黃金之美名，今夏開賣的3款夏季新口味，包括「西岸雲霧IPA」使用星空啤酒花，讓你彷彿置身於紐西蘭西岸海邊；「黃金雲霧艾爾」帶有水果風味的啤酒花；「鳳凰IPA」使用美式柑橘啤酒花，尾韻帶來松果與柑橘香氣。
🟡艾德懷斯白啤酒夏季新品－「輕奢蜜桃」、「繽紛莓果」
艾德懷斯白啤酒誕生於白雪皚皚的阿爾卑斯山，採用優質小麥及天然水源，相當適合頂級啤酒飲用者和女性消費者。今年所推出新口味「輕奢蜜桃」和「繽紛莓果」承襲艾德懷斯原味的迷人風味，在熟成過程中增加了蜜桃及莓果的水果原汁，每一口都喝得到清新果香，除了讓人瞬間降溫並且更期待盛夏到來。
🟡OOD Company特調－「社交女王」雞尾酒夏季新品
來自紐西蘭的驚奇公司OOD Company，擅長透過不同風味的結合，創造出調酒的無限可能，今夏開賣的「社交女王」特調雞尾酒，帶有熱帶風情的蜜桃百香果風味調酒，以水蜜桃和百香果大膽結合伏特加，蹦出充滿態度全新風味。
🟡日本最受歡迎冰結無糖系列－「KIRIN冰結無糖檸檬7%」
日本最受歡迎、史上最快突破7億（註：一罐銷量）的暢銷「冰結無糖系列」，在眾多粉絲熱情好評下，今夏宣布把「KIRIN冰結無糖檸檬7%」留在台灣，即起於7-11門市成常態販售商品，粉絲不用再敲碗找代購，走進便利商店就買得到！以醇厚伏特加帶出豐富濃郁的果香與酸味，強烈的氣泡更挑起舌尖與喉嚨的暢快感受。
📍加碼7-11酒BAR複合店限定新品－臺虎「金迷 桂花金萱茶艾爾」
7-11於330間門市導入「酒BAR」複合專區，販售多達近10款現打啤酒。臺虎全新推出的「金迷 桂花金萱茶艾爾」將窨香桂花烏龍的多層次香氣呈現在啤酒中，淺嚐細品，優雅的桂花香氣輕柔包覆味蕾，再緩緩釋放出輕焙茶香與溫潤奶香，冰透的酒液夾帶令人舒爽的氣泡感，清涼微甜溫潤回甘，為7-11酒BAR複合店限定新品。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！