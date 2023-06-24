快訊／蒲亭譴責瓦格納「叛國背刺」：分裂俄羅斯的人必將遭受懲罰
俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）24日出面發表電視演說，怒轟那些組織武裝團體叛亂的行為宛如「背刺」，並指責一些俄羅斯人被誘騙進行犯罪，「一些人的野心導致了叛國罪」，但蒲亭沒有具體點名瓦格納首領普里格津（Yevgeny Prigozhin）。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《BBC》報導，蒲亭在演說中表示俄羅斯正處於威脅之中，並警告那些分裂俄羅斯的人將遭受「不可避免的懲罰」，強調在莫斯科以及其他幾個地區，已經啟動了反恐計劃部署，所有應對危機的必要措施都已展開，蒲亭最後承諾一定會保衛俄羅斯國家安全，而在整場電視談話中，沒有具體點名瓦格納傭兵和普里格津。
今日稍早，普里格津怒控俄國軍事高層下令襲擊瓦格納集團兵營，造成其部隊「大量」死亡，放話稱自己手下2萬5千戰士已做好赴死的準備，率兵進入俄羅斯南部接壤烏克蘭邊境的羅斯托夫州（Rostov），要求俄國國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）以及總參謀長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）出面談判。但莫斯科方面，已將瓦格納的行動定調為叛亂，要求瓦格納的士兵們不要遵守命令。有消息傳出，俄羅斯安全部隊已進入瓦格納位於聖彼得堡的總部。