AKIRA、王陽明苦練國標舞「熱到脫上衣」！曾莞婷開高衩秀美腿
衛視原創實境節目《神秘五金行》日前前往「老人幼兒園」幫忙修繕水龍頭，AKIRA、王陽明、温昇豪、禾浩辰、王彩樺、蔡昌憲以及與首位「飛行嘉賓」曾莞婷攜手合作，苦練國標舞表演，即便手痠軟腿，AKIRA、王陽明和温昇豪還熱到脫衣，也不忘堅持發揮「綵衣娛親」的精神溫暖長輩們的心！最後，藝人們帶來精彩演出，曾莞婷甚至換上超辣禮服，開高衩大秀美腿，「老人幼兒園」的長輩們也熱情的回應，讓AKIRA感動地說：「接下這個工作真的太好了」。
記者郭佩蓉/綜合報導
幾乎沒有舞蹈基礎的王陽明、温昇豪、禾浩辰、蔡昌憲一開始練習就手忙腳亂，完全跟不上老師的動作，蔡昌憲還哀號說：「我們真的可以完成這個任務嗎？」王陽明則表示自己的個性是要嘛就不做，要嘛就想辦法做到最好，開始練習之後，王陽明不只認真學，還鼓勵其他人一起努力，要把舞步記起來。尤其AKIRA、王陽明、温昇豪三位男神組成的「天菜男團組」是擔任開場表演重任，三人苦練到汗水狂飆，熱到脫掉上衣，温昇豪更一度跳到腿軟，自嘲自己動作是在復健。
王彩樺則是和禾浩辰組成「美力雙人組」，一開始王彩樺還很開心跟小鮮肉禾浩辰搭檔，但沒想到雙人舞的動作實在太難，連秀場表演經驗豐富的王彩樺也哀哀叫，禾浩辰則是不愧是「美力雙人組」裡力的代表，雙人舞裡禾浩辰有多次要把王彩樺公主抱的動作，雖然看起來毫不費力，但練習了一上午還是直呼手痠。另外，蔡昌憲則是與驚喜現身「飛行嘉賓」曾莞婷搭檔，一起共舞表演，原本大夥還開玩笑兩人配對應該算是「笑果組」，但認真練舞之下，一舉手一投足的伸展，畫面太美反而讓人好期待。
經過一上午的練習，AKIRA、王陽明、温昇豪、禾浩辰、王彩樺、蔡昌憲及曾莞婷正式換上國標舞衣登場，男帥女美讓人賞心悅目。正式登場後，大家拋開一切賣力表演，舞蹈動作流暢許多，長輩們眼神盡流露開心神情，還熱情地全程用力鼓掌以示回應，在一片歡聲笑語中完成這個溫馨感人的任務。任務結束後，長輩們的正能量也感染了大夥，尤其温昇豪和曾莞婷走出老人幼兒園還偷偷拭淚，王彩樺表示國標舞真的很難，但看到現場爺爺、奶奶們的笑容，就覺得練習一上午的辛苦都值得了。