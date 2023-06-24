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瓦格納背刺莫斯科　英國國防部：俄羅斯部隊的忠誠度將左右局勢

▲瓦格納傭兵團與俄羅斯國防部之間的不合，在24日凌晨升級為徹底的軍事對抗，讓俄羅斯政府陷入近年最大危機。圖為聖彼得堡的瓦格納總部大樓，外面有持槍警衛正在警戒。（圖／美聯社／達志影像）
▲瓦格納傭兵團與俄羅斯國防部之間的不合，在24日凌晨升級為徹底的軍事對抗，讓俄羅斯政府陷入近年最大危機。圖為聖彼得堡的瓦格納總部大樓，外面有持槍警衛正在警戒。（圖／美聯社／達志影像）

記者倪浩軒/綜合報導

俄羅斯「瓦格納」（Wagner Group）傭兵集團領導人普里格津（Yevgeny Prigozhin），24日與俄羅斯政府的矛盾全面激化，英國國防部表示，瓦格納與俄羅斯國防部之間的長期不合，在24日凌晨升級為徹底的軍事對抗，接下來的幾個小時，俄羅斯部隊的忠誠度如何，將成為左右危機發展的關鍵因素。

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根據《衛報》報導，英國國防部的情資顯示，瓦格納傭兵在普里格津的指揮下，從至少兩個地點越境進入俄羅斯，在托夫州頓河畔的羅斯托夫市（Rostov-on-Don），幾乎可以肯定瓦格納佔領了幾處關鍵據點，包括俄羅斯軍隊在當地的總司令部。

與此同時，還有更多的瓦格納部隊正在向北穿過沃羅涅日州（Vorenezh oblast），幾乎可以肯定這批軍隊的目標就是劍指莫斯科。

英國國防部指出，在瓦格納進軍的過程中，與俄羅斯部隊之間發生的戰鬥似乎非常有限，可以推測有俄羅斯部隊對瓦格納的行動刻意保持被動，並未積極加以阻攔。

英國國防部認為，接下來的幾個小時，俄羅斯的部隊、尤其是俄羅斯國民警衛隊的忠誠度，將是左右危機如何發展的關鍵，並形容這是「俄羅斯政府近年來所面臨的最重大挑戰」。

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