蒲亭的電視談話該如何解讀？BBC：態度強硬但難掩尷尬事實
俄羅斯「瓦格納」（Wagner Group）傭兵集團與莫斯科的矛盾升級為全面軍事衝突，總統蒲亭（Vladimir Putin）24日出面發表電視演說，怒轟那些組織武裝團體叛亂的行為宛如「背刺」，並警告那些分裂俄羅斯的人將遭受「不可避免的懲罰」。然而，《BBC》分析指出，蒲亭的態度雖然強硬，但他是否真的能夠控制局勢卻是存疑，且瓦格納佔領了羅斯托夫市（Rostov-on-Don）軍事據點的事實，更是讓莫斯科非常尷尬。
記者倪浩軒/綜合報導
瓦格納領導人普里格津（Yevgeny Prigozhin）一直以來將矛頭對準俄羅斯國防部，批評的對象多是俄國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）與軍方高層，普里格津甚至說俄烏戰爭爆發純粹只是因為蕭依古想要獲得晉昇元帥的戰功。不過，普里格津從未直接挑戰蒲亭的領導地位，和蒲亭之間存在一定的迴旋空間，對於24日的軍事行動，普里格津也強調不是政變而是「正義的遊行」。不過，蒲亭的電視演說，直接將瓦格納的行動定調為叛國背刺，不存在任何談判機會。
對此，《BBC》詳細分析蒲亭的談話，克里姆林宮所用的標題是「向俄羅斯公民發出呼籲」，顯然主要訴求目標是俄羅斯人民的團結，蒲亭在談話中甚至提到1917年的一場俄羅斯內戰，並再次強調莫斯科正在「拒絕新納粹的侵略」，稱讚那些與烏克蘭作戰而犧牲的俄羅斯人是英雄，安撫社會大眾的企圖很明顯。
與此同時，雖然沒有直接點名普里格津，但蒲亭用「背刺」、「叛國」等辭彙，表現出非常強硬的態度，這似乎是對普里格津的直接警告，蒲亭想要強調自己仍然能控制局勢，只是事情真的如此嗎？
瓦格納已經佔領了羅斯托夫市（Rostov-on-Don）的軍事據點，同時目前正在朝北方進軍，劍指莫斯科。蒲亭只能說自己會設法穩住羅斯托夫的情勢，並在莫斯科等地區部署「反恐行動」，但這無法掩飾俄羅斯政府正陷入困難局面的尷尬。
普里格津在過去數月來，他所發表的批評俄羅斯國防部的言論，持續地削弱了俄羅斯對烏克蘭發動戰爭的正當性。克里姆林宮許多對於戰爭的宣傳，都遭到普里格津在網路上的公開駁斥，這很難不讓外界認為，莫斯科當局早就失去對瓦格納傭兵團的控制，而且俄羅斯與烏克蘭經歷了16個月的戰爭後，仍然完全沒有勝利的跡象，一切發展都遠遠偏離了俄羅斯政府當初的設想。