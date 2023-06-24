如何降低手機被駭風險？專家認「1動作」有效 花5分鐘能煩死駭客
對於現代人而言，智慧型手機早已是日常必備物品，裡面也會儲存許多工作、生活的重要資料，資安也顯得格外重要。而近期澳洲總理安東尼（Anthony Albanese）就公開建議民眾，每過24小時都應將手機關機5分鐘再重新啟動，以防手機被駭，而此論點也獲得專家認證有效，並解釋其中原理「能煩死駭客」。
記者潘毅/綜合報導
據外媒《衛報》報導，澳洲總理安東尼（Anthony Albanese）最近在為國家網路安全機構，宣布人事異動期間，建議民眾每過24小時都應將手機關機5分鐘再重新啟動。而這個建議，也獲得雪梨科技大學專門研究網路安全的講師南達（Priyadarsi Nanda）贊同。
南達也解釋，多數用戶很少意識到有應用程式在後台運行，定期重啟手機可最大程度降低被駭入風險，因為可阻止並強制關閉後台任何監視使用者或收集數據的惡意程式，「重開手機可能無法真的完美保護資安，但對駭客而言，這會讓事情變得更加困難」。
但新南威爾斯大學網絡安全講師沙加吉（Arash Shaghaghi）也提醒「若未受到持續性惡意軟件的損害，定期重新啟動手機會有所幫助，飛行模式也有相似作用」，但若手機早已被駭入或面臨複雜攻擊，就算重新開機仍處於風險中，此舉只能帶給駭客麻煩，但專家仍建議民眾還是可以養成習慣，提升資安保護性。