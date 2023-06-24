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瓦格納首腦占俄南軍事要地　要逮參謀總長和防長

▲俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」首腦普里格津今天宣告，他已進入俄國南部的頓河畔羅斯托夫（Rostov-on-Don）軍事總部，麾下戰士也控制了這座城市的軍事要地。圖為24日頓河畔羅斯托夫市街道上的裝甲車。（圖／美聯社／達志影像）
▲俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」首腦普里格津今天宣告，他已進入俄國南部的頓河畔羅斯托夫（Rostov-on-Don）軍事總部，麾下戰士也控制了這座城市的軍事要地。圖為24日頓河畔羅斯托夫市街道上的裝甲車。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

（中央社莫斯科24日綜合外電報導）俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」首腦普里格津今天宣告，他已進入俄國南部的頓河畔羅斯托夫（Rostov-on-Don）軍事總部，麾下戰士也控制了這座城市的軍事要地。

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法新社報導，普里格津（Yevgeny Prigozhin）稍早說，瓦格納集團（Wagner Group）部隊已從烏克蘭前線進入俄羅斯，他矢言推翻俄國軍事領導層，稱他和數以千計弟兄們「隨時可以赴死」。

在俄羅斯對烏克蘭發起的攻勢中，位於頓河畔羅斯托夫的俄軍總部是很重要的後勤基地。

普里格津在通訊軟體Telegram發布的影片中說：「我們人在（軍隊）總部裡，現在是早上7點半（台北時間12時30分）。羅斯托夫的軍事要地都在（我們）控制之中，包括一座航空站。」他說，參與進攻烏克蘭行動的飛機「照常（從機場）起飛」。

普里格津說：「我們控制住（航空站），以防飛機空襲我們，而是該去攻擊烏克蘭人。」

他呼籲俄羅斯大眾不要相信國營電視台播報的消息。他說：「如果他們說，瓦格納集團干預了行動，以致前線崩潰…這才不是前線崩潰的原因。」

他還說：「（我們）失去了大片土地。許多軍人喪命，比呈給高層的文件裡所說的數字還多3、4倍。」

普里格津在羅斯托夫拍攝的影片中指稱，俄軍參謀總長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）「一發現我們正逼近這棟建築就落荒而逃」。

普里格津矢言要把格拉西莫夫和俄國國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）拉下台。

一個與瓦格納有關聯的Telegram頻道今天也公布一支影片，據稱是普里格津在羅斯托夫總部與兩名軍方官員交談。

普里格津戴著一頂飾有俄國國旗的帽子，手持一把步槍放在膝上說：「我們來這裡抓參謀總長（格拉西莫夫）和蕭依古…抓到之前，我們不會走，還會封鎖羅斯托夫，然後繼續前進莫斯科。」

普里格津告訴軍方官員，瓦格納傭兵「不會干預他們指揮部隊」，還說俄國軍方在烏克蘭下的指令造成大批傷亡。

普里格津說：「我們是來阻止我們居住的這個國家繼續丟人現眼…我們是在挽救俄羅斯。」

羅斯托夫當局籲請市民待在家裡，不要出門。

俄羅斯已對普里格津刑事立案，指控他企圖發起「武裝叛變」。（譯者：曾依璇/核稿：戴雅真）1120624

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