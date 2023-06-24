太妍演唱會直擊！當希臘女神秀蠻腰送煙火 中文讚SONE「漂亮耶」
韓星太妍今（24）日相隔4年在台舉辦《TAEYEON Concert – The ODD Of LOVE》演唱會，因為全場採實名制入場，原定4點開場延至4點15分開始；太妍一唱完《Siren》後，從全黑包緊緊的長裙造型，1秒換裝成希臘女神風格的全白褲裝，演唱完《Cold As Hell》更送上煙火；她也力讚台灣SONE（粉絲名）漂亮，撂中文說：「非常的謝謝你們！」
記者陳雅蘭/台北報導
太妍演出以《INVU》一曲做開場，隨即帶來《Can’t Control Myself》、《Some Nights》、《Set Myself on Fire》等歌，再表演完《Siren》後於台上立刻變裝，把黑色長裙脫掉，以不同白色系的褲裝示人，大方展露蠻腰與美背。
表演完5首歌後，太妍說：「台北你好！我很想你們！好久不見了對吧？今天能這樣久違的在台北開演唱會，很謝謝你們來這裡看我，我很開心。之前我有來這裡表演過，很久沒來了，還是很漂亮耶SONE！」太妍說完話後眼睛不適，認為應是煙火的灰塵導致，用中文表示：「沒關係，沒關係！」應是今首次講中文，引起萬人熱烈尖叫。
太妍望向3樓打招呼，再用中文說：「非常的謝謝你們！」隨後介紹《The ODD Of LOVE》的演出歌單，會是以新專輯《INVU》的曲目為主，她詢問全場：「我的第三張專輯都有聽過嗎？今天的表演會以第三張專輯的歌曲為主，也會唱之前不常唱的歌曲。」說完後便帶來《Heart》。