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AI科技助攻防範金融詐騙　大數據分析辨識潛在詐騙模式

▲除了落實實名制、多重數位身份認證可防範金融詐騙外，AI金融科技的大數據分析和機器學習技術，也可以識別和監控潛在的詐騙模式。（圖／取自Pixabay免費圖庫）
▲除了落實實名制、多重數位身份認證可防範金融詐騙外，AI金融科技的大數據分析和機器學習技術，也可以識別和監控潛在的詐騙模式。（圖／取自Pixabay免費圖庫）

記者許家禎／台北報導

國人遭受的金融詐騙何其多，新型態詐騙案頻傳，AI金融科技或許能協助解決問題。普匯金融科技董事長姚木川日前在《AI金融科技發展論壇》上表示，金融詐騙自古就有，官方整理的常見詐騙型態，多數屬於投機心理，和金融科技無關，但站在金融監管上，研發適當的金融科技，確實能防止金融詐騙一再出現。其中，除了落實實名制、多重數位身份認證之外，大數據分析和機器學習技術，也可以識別和監控潛在的詐騙模式。

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針對金融科技可防止金融詐騙部分，普匯金融科技董事長姚木川就AI金融科技實務經驗提出三大解決方向：首先，提供金融服務的銀行機構或金融服務業者，對於客戶開戶、匯款等，一定要落實實名制，且強化安全措施，金融機構應該加強安全措施，例如使用加密技術保護敏感數據、建立防火牆和入侵檢測系統來防止未授權的訪問，以及定期進行安全審查和測試。

其次，要有現代化、多重的數位身份認證，強化身份驗證程序，像行動載具的，數位身份認證，可以即時、且有效地防止詐騙行為，減少冒名頂替和帳戶被盜用的風險。第三，利用大數據分析和機器學習技術，也可以識別和監控潛在的詐騙模式，這些都是金融科技可做到的一些實務作法，很多銀行也有投入研發，採用金融科技公司的獨到技術。

姚木川進一步指出，傳統金融機構的KYC（Know Your Customer）流程不僅麻煩且繁瑣，要本人帶著證件、印章，或是現場簽名，才能代表自己辦理業務；在金融科技的世界，一切都數位化線上申請，因此身分驗證成為最重要的一環，目前市場以生物識別（人臉、指紋、聲音）、證件影像為主要驗證方法。

然而普匯金融科技為了增加實名認證的可靠性，研發出有一套獨家的流程，並成功取得難度極高的「持證自拍」發明專利！這項發明專利必須具有技術性，解決問題的方法手段必須涉及技術領域的技術手段，且須經過實體審查才能取得專利權，保護期間為二十年，較新型專利長。

AI金融科技協會主辦的《AI金融科技發展論壇》日前登場，AI金融科技協會理事長、普匯金融科技董事長姚木川代表論壇近30位重量級學者專家，具體建言台灣AI金融科技結合產業之四大主題：「臺灣金融科技現況與未來發展」，「生成式AI應用與資安保護」，「OpenBanking與中小企業經濟」，「金融科技創新與創業」，做為我國AI金融科技之政策擬定參考。

《AI金融科技發展論壇》由AI金融科技協會攜手數位發展部數位產業署、金融F4（證交所、櫃買中心、期交所、集保公司）、三大政策智庫、工業技術研究院、普匯金融科技及中信銀行、元大銀行、台新銀行，康和證券等機構，近30位重量級主談人、與談人共議，從政策面、AI技術面、應用場景，創新創業四大主題，倡議創新、開放、人才，AI金融科技大步走入產業，帶來產業競爭力提升，增進民生社會福址。

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