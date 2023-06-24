AI科技助攻防範金融詐騙　大數據分析辨識潛在詐騙模式

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其次，要有現代化、多重的數位身份認證，強化身份驗證程序，像行動載具的，數位身份認證，可以即時、且有效地防止詐騙行為，減少冒名頂替和帳戶被盜用的風險。第三，利用大數據分析和機器學習技術，也可以識別和監控潛在的詐騙模式，這些都是金融科技可做到的一些實務作法，很多銀行也有投入研發，採用金融科技公司的獨到技術。
姚木川進一步指出，傳統金融機構的KYC（Know Your Customer）流程不僅麻煩且繁瑣，要本人帶著證件、印章，或是現場簽名，才能代表自己辦理業務；在金融科技的世界，一切都數位化線上申請，因此身分驗證成為最重要的一環，目前市場以生物識別（人臉、指紋、聲音）、證件影像為主要驗證方法。
然而普匯金融科技為了增加實名認證的可靠性，研發出有一套獨家的流程，並成功取得難度極高的「持證自拍」發明專利！這項發明專利必須具有技術性，解決問題的方法手段必須涉及技術領域的技術手段，且須經過實體審查才能取得專利權，保護期間為二十年，較新型專利長。
AI金融科技協會主辦的《AI金融科技發展論壇》日前登場，AI金融科技協會理事長、普匯金融科技董事長姚木川代表論壇近30位重量級學者專家，具體建言台灣AI金融科技結合產業之四大主題：「臺灣金融科技現況與未來發展」，「生成式AI應用與資安保護」，「OpenBanking與中小企業經濟」，「金融科技創新與創業」，做為我國AI金融科技之政策擬定參考。
《AI金融科技發展論壇》由AI金融科技協會攜手數位發展部數位產業署、金融F4（證交所、櫃買中心、期交所、集保公司）、三大政策智庫、工業技術研究院、普匯金融科技及中信銀行、元大銀行、台新銀行，康和證券等機構，近30位重量級主談人、與談人共議，從政策面、AI技術面、應用場景，創新創業四大主題，倡議創新、開放、人才，AI金融科技大步走入產業，帶來產業競爭力提升，增進民生社會福址。