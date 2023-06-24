導演游智煒稱「共擬MeToo道歉文」 瞿友寧否認：保留法律追訴權
執導過金馬獎最佳短片《生命狂想曲》的導演游智煒，因受害者具名指控性侵、性騷擾，遭到新作《地獄里長》除名，游智煒稱自己捲入Me too運動是被獵巫，個人發表的道歉文是和導演瞿友寧一起擬定，配合劇組自保，對此，導演瞿友寧今（24）日聲明3點：「所有不實言論必定保留法律追訴權。」
記者羅凌筠/台北報導
游智煒在多達93人的球友群組裡否認性侵指控，「為什麼一個接一個po文還不簡單嗎？因為我夠討厭，那幾位包括你認識的人，在工作我都非常幫忙他們，也尊重所有一起工作的夥伴，從來沒有他們現在攻擊的這些事實。」還提到：「昨天的發文是配合劇組，文字跟瞿導一起擬定，即將上映的片需要自保。」
對此，瞿友寧強調並未代擬游智煒的道歉信：「本人私訊他，請游盡早出面道歉，才是負責任表現。我並未對他的行為有任何寛容的態度，所有劇集中他參與的部分進行刪除，也做了除名動作。所有不實言論，對本人或劇集有任何傷害，必定保留法律追訴權。」
※【NOWnews 今日新聞
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