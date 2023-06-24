7-11獨家「布丁雪糕」將開賣！任2件0元、全家霜淇淋買1送1倒數中
炎炎夏季肯定要吃冰消暑，尤其將國民甜點「統一布丁」放置冷凍庫，一秒自製布丁冰棒，更是流傳已久的隱藏吃法，對此，業者也嗅到商機，即將於7-11獨家開賣統一布丁牛奶雪糕。也提醒喜歡吃冰的民眾，7-11國際冰品節、全家霜淇淋買1送1倒數中，可別錯過大口吃冰的優惠時機。
記者鍾怡婷/綜合報導
網路流傳已久統一布丁冰棒吃法，就是先將統一布丁放置冷凍大約6到8小時，做成的布丁冰棒，口感冰涼又厚實，大口咬下Q彈的滋味就像是雪糕一樣，還伴隨著焦糖香氣，是不少愛吃冰民眾的隱藏食譜。
對此，7-11也宣布即將於28日起獨家開賣「統一布丁牛奶雪糕」，將經典的布丁變身雪糕，單支原價25元，7月9日前單支優惠29元，2支優惠49元，平均25元一支。消息一出，也引發網友討論「直接吃布丁本身凍成的更快樂」、「雪糕的口感不是不一樣嗎？」。
也提醒喜愛吃冰的民眾，7-11國際冰品節6月27日即將結束，除了門市購買任兩支冰品可以抽優惠券外，每日也可以先用APP抽獎兩次，獎項包括任2支最低0元起，以及5、7、9折優惠，也就是說一共有3次機會讓你挑戰0元吃冰，快來試試自己的好手氣。
同時，端午連假限定的使用全盈+PAY購買全家霜淇淋買1送1優惠，也僅到明（25）日，接下來7月4日將換檔新口味「木瓜牛奶」、「椰椰奶奶」，還沒嚐過Xpark聯名「嗨嗨蘇打」口味的可別錯過半價開吃的好機會。