王國材視察基北北桃通勤月票整備 北中南生活圈售出近10萬張票卡
為因應北中南三大生活圈公共運輸通勤月票將於今（2023）年7月1日上路實施，交通部王國材部長今（24）日視察TPASS通勤月票整備情形。王國材表示，目前北中南三大生活圈已售出近10萬張TPASS票卡，且已有11、12萬人次加值設定各地通勤月票，7月初預期將湧現雙北原1280退票及TPASS加值購買人潮。
記者許家禎／台北報導
王國材今日上午至基北北桃生活圈捷運車站視察動線規劃、相關指引標示及1280定期票退票與1200通勤月票加值購買操作流程，目前捷運車站已於詢問處、售票機及驗票閘門等處張貼「TPASS行政院通勤月票」相關引導標示，讓民眾可以清楚辨識月票加值設定及進出站動線。
王國材表示，基北北桃1200月票除了便宜外，與1280定期票相比更可增加搭乘臺鐵、公路客運及桃園捷運，且除了臺鐵及桃園捷運採專用通道外，其他捷運及輕軌系統都是全閘門可通行，對使用民眾非常方便。
王國材指出，目前北中南三大生活圈已售出近10萬張TPASS票卡，且已有11、12萬人次加值設定各地通勤月票，7月初預期將湧現雙北原1280退票及TPASS加值購買人潮，特別叮嚀捷運公司預為因應，也親身體驗售退票操作方式，在自動加值機感應區靠卡搭配簡單的動作即可快速完成。
王國材呼籲，目前各運輸系統已陸續完成相關整備作業，車站也規劃相關路線指引，方便民眾使用，歡迎民眾踴躍使用行政院通勤月票。