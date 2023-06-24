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太妍喜收「台北崔秀鍾」排字告白！她要SM紀錄：去清楚地方幫我拍

▲台灣歌迷最擅長的排字應援大成功，令太妍十分開心，她還說策劃者（右）是台北的崔秀鍾。（圖／記者林調遜、記者陳雅蘭攝）
▲台灣歌迷最擅長的排字應援大成功，令太妍十分開心，她還說策劃者（右）是台北的崔秀鍾。（圖／記者林調遜、記者陳雅蘭攝）

記者陳雅蘭/台北報導

南韓女天團「少女時代」隊長太妍今（24）日在台北小巨蛋舉辦演唱會，表演完《Four seasons》後，全場萬名歌迷秀出準備已久的翻牌應援，太妍好奇策劃者是誰，發現發號施令的粉絲站在黃2A區後，她揮手致意說：「謝謝！你是『台北的崔秀鍾』！」

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▲太妍台北演唱會。（圖／記者林調遜攝）
▲太妍台北演唱會。（圖／記者林調遜攝）
太妍表示知道今是端午連假，她很感激粉絲犧牲與家人相處的時間，決定來看演唱會，太妍說：「聽說今天是台灣很大的節日？所以，今天是假日，你們感覺要跟家人度過才對，很謝謝你們來看我的表演。像今天這麼有意義的日子，我能在這表演，是我的榮幸。」

當表演完《Four seasons》後，看台區觀眾全員舉牌排字「身體很遠、但是心很近」，等太妍讀完後，再翻牌「我們的愛始終如一」，而一樓歌迷則高舉「即使四季變化，我們還是在妳身邊！」手幅，太妍笑說早知道會有驚喜，只是不知道會在此時送上，她說：「感覺你們很像崔秀鍾前輩，在韓國有一位藝人，他非常喜歡玩這樣的驚喜，你們真的是『愛很大耶』！每次在台灣，我的印象就是有這樣的排字，這次來我有小小期待啦，結果～真的！每次積極準備這樣的應援，很可愛！」

太妍笑說要把台灣SONE的應援做成「SONE名言錄」，她也想知道應援驚喜出自於誰，結果策劃者就站在黃2A區發號施令，太妍發現後就向他揮手道謝，還開玩笑說：「你是台北的崔秀鍾！」並表示：「我真的沒想到是這樣的時間點給我應援，因為我唱歌會常常閉眼睛，所以...結果歌唱完，燈暗下來後，哇真是清楚！」

她更在場上尋找公司的官方攝影師，搞笑說：「請問有SM公司的攝影師嗎？可以幫我拍一下嗎！幫我們留念一下啦，你去看得清楚的地方幫我拍，也請把我拍的美美的！也要把SONE拍的美美的，感覺那相機挺貴的，拜託你囉！」說完後，太妍就帶來經典名曲《Fine》、《I》。

▲台灣粉絲排字準備應援。（圖／記者陳雅蘭攝）
▲台灣粉絲的排字應援。（圖／記者陳雅蘭攝）

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