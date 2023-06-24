太妍喜收「台北崔秀鍾」排字告白！她要SM紀錄：去清楚地方幫我拍

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當表演完《Four seasons》後，看台區觀眾全員舉牌排字「身體很遠、但是心很近」，等太妍讀完後，再翻牌「我們的愛始終如一」，而一樓歌迷則高舉「即使四季變化，我們還是在妳身邊！」手幅，太妍笑說早知道會有驚喜，只是不知道會在此時送上，她說：「感覺你們很像崔秀鍾前輩，在韓國有一位藝人，他非常喜歡玩這樣的驚喜，你們真的是『愛很大耶』！每次在台灣，我的印象就是有這樣的排字，這次來我有小小期待啦，結果～真的！每次積極準備這樣的應援，很可愛！」
太妍笑說要把台灣SONE的應援做成「SONE名言錄」，她也想知道應援驚喜出自於誰，結果策劃者就站在黃2A區發號施令，太妍發現後就向他揮手道謝，還開玩笑說：「你是台北的崔秀鍾！」並表示：「我真的沒想到是這樣的時間點給我應援，因為我唱歌會常常閉眼睛，所以...結果歌唱完，燈暗下來後，哇真是清楚！」
她更在場上尋找公司的官方攝影師，搞笑說：「請問有SM公司的攝影師嗎？可以幫我拍一下嗎！幫我們留念一下啦，你去看得清楚的地方幫我拍，也請把我拍的美美的！也要把SONE拍的美美的，感覺那相機挺貴的，拜託你囉！」說完後，太妍就帶來經典名曲《Fine》、《I》。