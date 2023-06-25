迎開工日不憂鬱！全家「拿鐵第2杯9元」可寄杯 OK超商美式買2送1
迎開工日不憂鬱！超商紛紛推出民眾最愛的現煮咖啡優惠，讓大家上班前先來一杯提神，其中全家26日APP限定，大杯單品美式、拿鐵同品項2杯119元，原價110元的單品拿鐵，相當於加9元多一杯，還可寄杯、換冷熱；OK超商開工（26）日當天限定，美式、拿鐵不限冰熱，同品項買2送1。
記者鍾怡婷/綜合報導
全家6月26日開工當天，正好碰上「週一單品咖啡日」，當天於APP隨買跨店取購買大杯單品美式（原價100元）或大杯單品拿鐵（原價110元），可享同品項2杯119元優惠，相當於加9元多一杯，別忘記還可搭配自帶杯扣5元，也就是5折價格喝單品咖啡。
OK超商則是在端午連假後的6月26日開工當天，大杯莊園級美式（原價45元）、拿鐵（原價55元），不限冰熱，享同品項買2送1優惠。並且即起至28日前，也推出「餐餐自由配」活動，購買指定商品搭配指定飲料，享49元與59元組合價，49元組合裡推薦哆啦A夢小蛋糕（原價30元），搭配OKCAFE熱牛奶（原價45元），最高可省26元；而59元組合推薦雙倍濃厚巧克力麵包（原價38元）搭配現煮拿鐵（原價45元），也能省下24元。