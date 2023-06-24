被黃子佼地圖砲波及！沈文程替吳宗憲抱不平 無奈喊「中槍」
沈文程今（24）日在TICC舉辦「國際沈文程日 六月二四彼下暗 粉絲敲碗場」演唱會台北站，先前他傳出烏龍落海死訊，他得知的第一時間隨即自拍影片、照片向外界報平安，開唱前他接受訪問時談及此事，展現高EQ，幽默回應：「謝謝大家釋放我的靈魂。」先前黃子佼大開地圖砲，吳宗憲、Lulu黃路梓茵都在風口浪尖上，剛好這兩人都是今天的演唱會嘉賓，沈文程也曝光兩人狀況。
記者吳雨婕/台北報導
沈文程笑說得知傳出他落海時，當時正在溪釣，真的嚇了一跳，「不好意思，謝謝大家釋放我的靈魂。」他直呼一切都是無妄之災，兒子知道烏龍噩耗時一直笑，「他覺得不可能，我平常都會跟他傳訊息聯絡，還會傳長輩圖。」沈文程表示當天接到許多關心訊息。
對於傳出烏龍死訊，沈文程提到沒有覺得生氣，只覺得很好笑、很好玩。由於在他生日前，沈文程同樣是在溪邊釣魚時，不小心滑倒，導致手指扭傷，「我還跟手指頭說對不起，我認為小傷可以擋大災，其實我之前出外景也常常受傷，加上我騎重機，還曾撞過山壁，摩托車壓我背上，小指頭脫臼，我自己把它扳回來。」
而今天演唱會邀來吳宗憲、Lulu擔任演唱會嘉賓，日前Lulu的師父黃子佼點名多名藝人不堪過往，其中一句「在Sandy（吳姍儒）家，大鶴（林鶴軒）哭著回去」，意有所指演藝圈中假面的人很多，沈文程被問到有沒有關心兩人，他無奈：「他（吳宗憲）也是中槍。」並笑說，吳宗憲今天心情不受影響，「他是來確定我還在不在。」至於Lulu，沈文程表示：「她一定很擔心老師，人生旅途上貴人很重要。」