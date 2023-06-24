被黃子佼地圖砲炸到！吳宗憲爆遭「吳姍儒冷對待」　背後原因曝光

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沈文程表示，自己不食人間煙火，所以不要聊八卦，吳宗憲一臉可惜的說：「但今天聊八卦，觀眾會很開心欸。」之後突然說起最近女兒Sandy都不理他，「我一直跟她說『love you honey』，她都不理我，我問她為什麼不理，她回我『爸爸，難不成我要跟你說me too嗎？』」暗指近期台灣的「me too」風暴。一轉頭，他馬上問沈文程：「『me too』你中幾個？」
沈文程趕緊表示，自己生活很單純，不菸不酒沒有夜生活，讓吳宗憲看不下去的說：「那你活著幹嘛？」吳宗憲心有戚戚焉地說：「希望藝能界平平安安，推薦沈文程的原因只有一個，因為從頭到尾他進藝能界，沒有任何緋聞，沒有任何負名譽的事情。」不忘再度虧自己與沈文程，「你看，人醜有好處，宗憲雖然嘴巴最壞，心地卻最好。」
沈文程突然爆料，吳宗憲每次錄影都會把他叫進去休息室，惹得他小鹿亂撞，吳宗憲聽聞意有所指地回：「進去沒關係，不要錄影就好。」也許是近期演藝圈不太平，讓吳宗憲再度感嘆：「希望台灣的社會平平安安，看看我們藝能界。」最後虧兒子鹿希派，「我剛剛開車經過兩個地方，心裡毛毛的，一個是台北市市政府，之前有一個藝人要做炸彈蔥油餅給市政府的人吃；還有信義區路上，聞到濃濃的麻味，兩個案子都是同一人做的，幸好，鹿希派姓鹿，我是吳宗憲，姓吳。」以開玩笑的方式撇清與兒子的關係。
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