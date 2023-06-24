瓦格納叛變！澤倫斯基稱曝露俄弱點 CNN：須注意蒲亭不理性行為
俄羅斯「瓦格納」（Wagner Group）傭兵集團與莫斯科的矛盾升級為軍事衝突，總統蒲亭（Vladimir Putin）怒轟組織武裝團體叛亂的行為宛如「背刺」，並警告那些分裂俄羅斯的人將遭受「不可避免的懲罰」。而瓦格納領導人普里格津（Yevgeny Prigozhin）則否認自己叛國，更說自己是愛國者。俄羅斯內亂似乎有利於烏克蘭反攻，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）稱俄羅斯弱點顯而易見，不過《CNN》分析指出，目前情勢仍然很混亂，瓦格納叛亂讓局勢「出錯的可能性遠多於正確的可能性」，必須小心蒲亭採取非理性行動，來證明自己仍有實力。
記者倪浩軒/綜合報導
澤倫斯基在Telegram上發文表示，「俄羅斯長期利用宣傳來掩蓋其弱點和愚蠢，而如今的混亂局面是任何謊言都無法掩蓋的。選擇邪惡道路的人最終都會毀滅自己，俄羅斯的弱點顯而易見。」澤倫斯基強調，「俄國將部隊以及僱傭軍，在烏克蘭的時間越長，之後就會面臨更多混亂、痛苦與問題。」
據信瓦格納已經控制了羅斯托夫市（Rostov-on-Don）的軍事據點，且有消息指出，瓦格納朝沃羅涅日州（Vorenezh oblast）進軍後，也已經控制了當地的軍事據點，不過尚無法得到證實。
由於羅斯托夫市距離烏克蘭邊境僅有100公里，是俄羅斯南部軍區司令部的總部所在，也是俄羅斯駐烏克蘭部隊的指揮與後勤中心，在羅斯托夫市落入瓦格納手中後，即便普里格津表示不會妨礙俄軍投入對烏克蘭的戰鬥，但根據美國智庫戰爭研究所（ISW）表示，在羅斯托夫市的任何干擾，都可能對俄烏戰爭帶來關鍵的影響。
而根據《CNN》報導分析，烏克蘭可能正在慶祝瓦格納發動叛亂的時機，因為這或許會改變戰爭的進程，對基輔有利。不過《CNN》提醒，武裝叛亂並不經常能達到預期的效果，最終瓦格納可能不會獲勝，蒲亭對克里姆林宮的控制也可能不會崩潰。
《CNN》指出，毋庸置疑的是蒲亭遭受嚴重打擊，這有可能會讓他做出一些不理性的行為，來證明自己仍有實力。俄羅斯手握核武，在蒲亭意識到軍中的不滿情緒有多高之後，他可能很難接受在接下來的幾個月，與烏克蘭的戰爭以失敗告終。《CNN》認為，局勢「出錯的可能性遠多於正確的可能性」，俄羅斯未來進一步的動盪和變革無可避免，很難想像蒲亭對俄羅斯能夠回復到過去的控制力