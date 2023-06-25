內幕／迅速設停損點！性平暫落幕　黨內盼賴清德啟動陸戰加溫選情

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最終林飛帆的退選為性平事件清理戰場設下停損點，展現民進黨最高道德標準，危機處理果斷明快，短短一周時間，黨主席賴清德下令要求啟動黨內改革，政院也將啟動修正修平三法，將傷害降到最低，面對社會輿輪展現處理態度，讓民進黨性平事件暫告落幕。
賴清德是眾所皆知的棒球迷，更是統一7-ELEVEn獅鐵粉，日前抽空前往花東國中小，與前職棒球星「森林王子」張泰山同框參加贈書活動。而其獲得民進黨正式提名後，2024總統大選主視覺也「運動球隊徽章」做為基礎，「挺台灣（Team Taiwan）」口號讓人印象深刻。
據了解，賴清德在周一主管會議時，以棒球隊作為比喻向黨務主管喊話，強調黨就是一個團隊，如同棒球比賽是團隊運動，不是自己打得好就能贏，就算是再好的打者擊出滿貫全壘打，守備時頻頻失誤一樣無法贏得比賽，期盼同仁們要「懂得補位、互相支援」，發揮團隊精神才能贏得勝利。
亦或許「說者無心，聽者有意」，賴清德一番話也不免讓人聯想是向派系喊話，雖黨內早已定於一尊，也不像國民黨內紛擾內耗，但民進黨從艱困選區立委提名開始，派系間不滿情緒似乎有增無減，在下月16日全代會過後，不分區立委深水區將至，勢必上演派系角力，屆時都將考驗賴清德協調力。
對於賴清德的選舉節奏，黨內立委也有不同看法。有黨內人士指出，參選人不是在跑行程，就是在趕行程的路上，認為賴花太多時間在黨部，建議應把握立院休會期間加強陸戰，除了信賴台灣之友會成立之外，立委參選人也期待能夠結合賴清德進行地方拜會，引頸期盼能夠安排行程，「就等賴辦來電」。
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