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內幕／迅速設停損點！性平暫落幕　黨內盼賴清德啟動陸戰加溫選情

▲賴清德於黨務主管會議上，期盼同仁們要「懂得補位、互相支援」，發揮團隊精神才能贏得勝利。（圖／民進黨提供）
▲賴清德於黨務主管會議上，期盼同仁們要「懂得補位、互相支援」，發揮團隊精神才能贏得勝利。（圖／民進黨提供）

記者陳威叡／台北報導

台灣「#MeToo」成為社會運動，民進黨內為此啟動黨務改革，主席暨總統參選人賴清德採取最高標準直球對決，具爭議無黨籍立委參選人李正皓與昔副秘書長林飛帆相繼退選，設立停損點，將傷害降到最低，性平事件暫告落幕。據了解，賴清德在周一黨務主管會議上，更以棒球隊作為比喻，期盼同仁們要「懂得補位、互相支援」，發揮團隊精神才能贏得勝利。

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台灣「#MeToo」運動從政治圈吹向各個領域，而事件起因由民進黨前黨工控訴遭性騷而起，過程中被前婦女部主任許嘉恬冷處理，日後也相繼爆出黨工陳右豪涉性騷擾、主管蔡沐霖處理不當一事，如今調查落幕，向社會大眾一一公布結果。

最終林飛帆的退選為性平事件清理戰場設下停損點，展現民進黨最高道德標準，危機處理果斷明快，短短一周時間，黨主席賴清德下令要求啟動黨內改革，政院也將啟動修正修平三法，將傷害降到最低，面對社會輿輪展現處理態度，讓民進黨性平事件暫告落幕。

賴清德是眾所皆知的棒球迷，更是統一7-ELEVEn獅鐵粉，日前抽空前往花東國中小，與前職棒球星「森林王子」張泰山同框參加贈書活動。而其獲得民進黨正式提名後，2024總統大選主視覺也「運動球隊徽章」做為基礎，「挺台灣（Team Taiwan）」口號讓人印象深刻。

據了解，賴清德在周一主管會議時，以棒球隊作為比喻向黨務主管喊話，強調黨就是一個團隊，如同棒球比賽是團隊運動，不是自己打得好就能贏，就算是再好的打者擊出滿貫全壘打，守備時頻頻失誤一樣無法贏得比賽，期盼同仁們要「懂得補位、互相支援」，發揮團隊精神才能贏得勝利。

亦或許「說者無心，聽者有意」，賴清德一番話也不免讓人聯想是向派系喊話，雖黨內早已定於一尊，也不像國民黨內紛擾內耗，但民進黨從艱困選區立委提名開始，派系間不滿情緒似乎有增無減，在下月16日全代會過後，不分區立委深水區將至，勢必上演派系角力，屆時都將考驗賴清德協調力。

對於賴清德的選舉節奏，黨內立委也有不同看法。有黨內人士指出，參選人不是在跑行程，就是在趕行程的路上，認為賴花太多時間在黨部，建議應把握立院休會期間加強陸戰，除了信賴台灣之友會成立之外，立委參選人也期待能夠結合賴清德進行地方拜會，引頸期盼能夠安排行程，「就等賴辦來電」。

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