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橄欖球／無懼雷電大雨干擾　台北元坤擊敗雷旭猛獅奪跨季9連勝

▲台北元坤(藍衣)與新北雷旭猛獅展開激烈對抗，最終因為雷電與大雨，台北元坤12比0獲勝。(台北元坤提供)
▲台北元坤(藍衣)與新北雷旭猛獅展開激烈對抗，最終因為雷電與大雨，台北元坤12比0獲勝。(台北元坤提供)

記者廖聿偉/綜合報導

第二屆企業橄欖球聯賽今日在新北市板橋體育場揭幕，雖然遭遇雷電和大雨干擾而在上半場進行了31分鐘之後暫停，但衛冕軍台北元坤靠著隊長姚致堯和剛從台南一中畢業新人石家榮的兩次達陣，大會宣布台北元坤12比0擊敗新北雷旭猛獅，完成跨季9連勝佳績。

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企業橄欖球聯賽今天在大雨中開打，首戰去年亞軍長大海洋飼料60比17輕取台南凱爾，台北元坤與新北雷旭猛獅更是轟隆雷聲中和新北雷旭猛獅展開較勁，雙方經過一開始的纏鬥之後，台北元坤隊長姚致堯率先突圍達陣，雖然隨後的加踢沒進，但元坤仍率先打開得分僵局5比0領先。

元坤隊領隊、義大醫院院長杜元坤全力支持的台南一中橄欖球隊，石家榮在畢業後立刻加入台北元坤，沒想到新人在企業聯賽首戰就有出色表現，石家榮在隊友的一次成功抄截後迅速反擊「單刀赴會」成功達陣，元坤隊12比0領先。

此時天空雷聲不斷，雨勢愈來愈大，大會宣布為了維護選手安全暫停了比賽，經過半小時等待，大會眼看雨勢和雷暴沒有停歇的趨勢，經過兩隊領隊和教練開會決定後，考量選手安全及現場雷電，經領隊及裁判研討後，最後決議元坤隊以12比0獲勝。

▲台北元坤隊長姚致堯(中堅持球者)為球隊完成第一次達陣，也替球隊寫下跨季9連勝佳績。(台北元坤提供)
▲台北元坤隊長姚致堯(中堅持球者)為球隊完成第一次達陣，也替球隊寫下跨季9連勝佳績。(台北元坤提供)
姚致堯表示，這是第一次碰到這麼大的雨勢和雷電，也是第一次因此宣布比賽獲勝，雖然贏了比賽，但整體表現還是不太滿意，畢竟第一場比賽大家手腳還沒放開來，身體也熱身不足，打起來有些綁手綁腳的，幸好調整過後恢復了感覺，可惜比賽卻結束了，否則下半場應該會打得更好才對。

杜元坤說，第一季球隊8連勝封王是一件值得高興的事，第二季所以球隊實力都有所提升，想要延續連勝的難度增加許多，這場比賽球員打得很認真，雷旭猛獅領隊與教練也很有紳士風度，比賽還沒打完上半場就決定以選手安全考量結束比賽，9連勝可說是撿到的。

杜元坤強調，第二季企業聯賽每隊都要經過兩次交手，所以各隊實力都會在當中展現出來，季後賽才是真正對決的局面，例行賽6場比賽只能當作磨練，希望選手能在這幾場比賽成長茁壯起來。

進入杭州亞運培訓隊的姚致堯表示，過去只打過亞青，很開心能成為亞運國手，較為可惜的是組隊時間有點太晚，所以會抱持著和國外選手交流的態度來面對杭州亞運，擴展自己的國際觀，也為未來的生涯開拓視野。
 

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