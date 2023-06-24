橄欖球／無懼雷電大雨干擾　台北元坤擊敗雷旭猛獅奪跨季9連勝

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元坤隊領隊、義大醫院院長杜元坤全力支持的台南一中橄欖球隊，石家榮在畢業後立刻加入台北元坤，沒想到新人在企業聯賽首戰就有出色表現，石家榮在隊友的一次成功抄截後迅速反擊「單刀赴會」成功達陣，元坤隊12比0領先。
此時天空雷聲不斷，雨勢愈來愈大，大會宣布為了維護選手安全暫停了比賽，經過半小時等待，大會眼看雨勢和雷暴沒有停歇的趨勢，經過兩隊領隊和教練開會決定後，考量選手安全及現場雷電，經領隊及裁判研討後，最後決議元坤隊以12比0獲勝。
姚致堯表示，這是第一次碰到這麼大的雨勢和雷電，也是第一次因此宣布比賽獲勝，雖然贏了比賽，但整體表現還是不太滿意，畢竟第一場比賽大家手腳還沒放開來，身體也熱身不足，打起來有些綁手綁腳的，幸好調整過後恢復了感覺，可惜比賽卻結束了，否則下半場應該會打得更好才對。
杜元坤說，第一季球隊8連勝封王是一件值得高興的事，第二季所以球隊實力都有所提升，想要延續連勝的難度增加許多，這場比賽球員打得很認真，雷旭猛獅領隊與教練也很有紳士風度，比賽還沒打完上半場就決定以選手安全考量結束比賽，9連勝可說是撿到的。
杜元坤強調，第二季企業聯賽每隊都要經過兩次交手，所以各隊實力都會在當中展現出來，季後賽才是真正對決的局面，例行賽6場比賽只能當作磨練，希望選手能在這幾場比賽成長茁壯起來。
進入杭州亞運培訓隊的姚致堯表示，過去只打過亞青，很開心能成為亞運國手，較為可惜的是組隊時間有點太晚，所以會抱持著和國外選手交流的態度來面對杭州亞運，擴展自己的國際觀，也為未來的生涯開拓視野。