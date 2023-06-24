沈文程不藏了！Lulu甜喊「在一起」 他鬆口給答案
沈文程的「國際沈文程日 六月二四彼下暗 粉絲敲碗場」演唱會台北站，於今（24）日在TICC登場，現場坐滿4000位觀眾，來觀賞的名人有李壽全、邵大倫、況明潔、康康、吳武雄、小百合、柯大堡、陳雅玲等。沈文程先前就被與Lulu黃路梓茵湊對，開唱前他談及感情事，大力稱讚女方「是值得人家去疼愛的人」，但感情目前還是想要順其自然。
記者吳雨婕/台北報導
沈文程以歌曲〈五月十一彼下埔〉、〈冷冷的心上人〉、〈往事〉為演唱會揭開序幕，唱完〈往事〉，他開心向台下歌迷打招呼：「我還在喔！」也感謝大家今天能捧場，隨即現場被加油、歡呼聲灌爆。
沈文程與Lulu合唱歌曲〈雲中月〉，兩人邊唱還手貼手，展現「最強CP」的好交情，Lulu身穿深V洋裝登台，讓沈文程驚呼：「妳下猛藥欸！」Lulu則是對他喊：「對你的愛滿出來了，在一起、在一起。」沈文程指著歌迷笑回：「要問他們啊！」
沈文程還稱讚Lulu唱的〈雲中月〉非常好聽，就像是花蓮西瓜一樣甜，而此次台北場演唱會，Lulu笑說爸媽正坐在台下欣賞，「我的心情當然就是小鹿亂撞，這叫提親。」被沈文程當場吐槽：「這叫不死心！」兩人還臨場發揮，合唱歌曲〈一條手巾仔〉，沈文程還興奮的跟台下觀眾拿了一條方巾，讓Lulu誇讚沈文程是「急智歌王」。
開唱前沈文程受訪時，力讚Lulu「是值得人家去疼愛的人」，但感情上不想再給人家添麻煩，所以只能順其自然，被問到與Lulu的這段緣分是否想把握，沈文程笑回：「我啞口無言。」