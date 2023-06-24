NONO一簽結婚證書就變了「僅剩2功能」！朱海君揭10年婚姻內幕

沈文程不藏了！Lulu甜喊「在一起」　他鬆口給答案

▲沈文程台北場演唱會，邀來「最強CP」Lulu黃路梓茵當嘉賓，她當場甜喊「在一起」。（圖／大大娛樂提供）
▲沈文程台北場演唱會，邀來「最強CP」Lulu黃路梓茵當嘉賓，她當場甜喊「在一起」。（圖／大大娛樂提供）

記者吳雨婕/台北報導

沈文程的「國際沈文程日 六月二四彼下暗 粉絲敲碗場」演唱會台北站，於今（24）日在TICC登場，現場坐滿4000位觀眾，來觀賞的名人有李壽全、邵大倫、況明潔、康康、吳武雄、小百合、柯大堡、陳雅玲等。沈文程先前就被與Lulu黃路梓茵湊對，開唱前他談及感情事，大力稱讚女方「是值得人家去疼愛的人」，但感情目前還是想要順其自然。

我是廣告 請繼續往下閱讀
沈文程以歌曲〈五月十一彼下埔〉、〈冷冷的心上人〉、〈往事〉為演唱會揭開序幕，唱完〈往事〉，他開心向台下歌迷打招呼：「我還在喔！」也感謝大家今天能捧場，隨即現場被加油、歡呼聲灌爆。

沈文程與Lulu合唱歌曲〈雲中月〉，兩人邊唱還手貼手，展現「最強CP」的好交情，Lulu身穿深V洋裝登台，讓沈文程驚呼：「妳下猛藥欸！」Lulu則是對他喊：「對你的愛滿出來了，在一起、在一起。」沈文程指著歌迷笑回：「要問他們啊！」

▲沈文程今（24）日在TICC舉辦「國際沈文程日 六月二四彼下暗 粉絲敲碗場」演唱會台北站。（圖／大大娛樂提供）
▲▼Lulu（下圖）擔任沈文程演唱會嘉賓。（圖／大大娛樂提供、翻攝Lulu臉書）
▲Lulu深夜在臉書發聲，提到自己所認識的黃子佼，是個努力生活，無私提攜後輩的人。（圖 ／Lulu臉書）
 
沈文程還稱讚Lulu唱的〈雲中月〉非常好聽，就像是花蓮西瓜一樣甜，而此次台北場演唱會，Lulu笑說爸媽正坐在台下欣賞，「我的心情當然就是小鹿亂撞，這叫提親。」被沈文程當場吐槽：「這叫不死心！」兩人還臨場發揮，合唱歌曲〈一條手巾仔〉，沈文程還興奮的跟台下觀眾拿了一條方巾，讓Lulu誇讚沈文程是「急智歌王」。

開唱前沈文程受訪時，力讚Lulu「是值得人家去疼愛的人」，但感情上不想再給人家添麻煩，所以只能順其自然，被問到與Lulu的這段緣分是否想把握，沈文程笑回：「我啞口無言。」

被黃子佼地圖砲波及！沈文程替吳宗憲抱不平　無奈喊「中槍」

沈文程遭傳烏龍落海死訊！本尊拍影片報平安　喊「還有演唱會耶」

5/11是國際沈文程日！全因24年前「1首神曲」　這句歌詞超神奇

沈文程自爆早離婚！「祕而不宣」23年　終於鬆口承認忽略家庭

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀