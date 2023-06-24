駐泰代表莊碩漢閃辭 外交部證實疑涉性騷：第一時間要求辭職
總統府21日發布總統令，駐泰國代表莊碩漢已准辭職，應予免職。由於莊碩漢駐泰未滿1年閃電請辭，辭職動機引發猜測。外交部今（24）日晚間證實莊碩漢疑似涉及性騷擾事件，基於「零容忍」的最高標準，即在第一時間要求莊碩漢辭職。
記者呂炯昌／台北報導
外交部發布新聞稿表示，外交部於接獲駐泰國代表處疑似發生性騷擾事件通報，立即主動展開調查，並經初步查證屬實後，基於「零容忍」的最高標準，即在第一時間要求莊碩漢辭職。日前外交部已接獲當事人正式提出申訴，將依性騷擾防治申訴及調查處理要點規定，將調查結果送交性騷擾申訴評議委員會審議。
外交部再次強調，至為重視駐外館處發生疑似性騷擾事件，並積極嚴正處理，除持續對當事人表達關心外，並視其需要協助提供心理支持方案及調整工作環境。外交部後續處理首重保護當事人的安全與隱私，務求確保其身心健康安全。
※【NOWnews 今日新聞
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