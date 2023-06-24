百年老店行動力挺水上運動　正信堂贊助高雄龍舟賽

今年端午節高市府除了在愛河畔舉辦精彩的龍舟競賽，更規劃好吃好逛的文創市集增添傳統過節氣氛，左營百年老店正信堂國藥號這次贊助龍舟賽獎金20萬元之餘，也特地在文創市集設攤，宣揚中藥文化的韻味及芬芳。
記者陳美嘉／高雄報導
正信堂傳承自200年前清道光年間第一代渡海來台的宮廷御醫徐麟書，由於醫術精湛、聲名遠播、救人無數，在地方上傳為美談。第五代徐正信自桃園南下服役海軍，除治癒同袍疑難雜症，還免費為眷村民眾問診把脈，退伍後選擇在左營落腳，創立「正信堂國藥號」。
「正信堂國藥號」目前由第六代接手，徐義源、賴慧容夫婦大展創意，將祖先智慧賦予新生，百草櫃做成禮盒包裝、LOGO設計融入故事，並推出藥膳綜合包、夏天預防登革熱的平安驅蚊包及不苦口的養生茶等，尤其做成即食包的元氣茶與消化茶，更是現代上班族與外食族四季不可或缺又方便的保健聖品。
正信堂老闆娘賴慧容表示，中藥是幾千年老祖宗的智慧，現代中藥的養生概念歷久彌新，越來越受到大眾的關注和認可，希望透過這次贊助，讓更多人認識正信堂國藥號，也讓更多人了解中藥的養生價值，並鼓勵大家勵行吃得健康也要動得健康的生活方式。
賴慧容指出，中藥的養生理念和水上運動的健康鍛煉非常契合，都能夠促進身體健康，在現代匆忙的社會中，希望透過這次活動提醒大家注意平時的保養，時常注意自己的身體狀況，並嘗試運用漢方和各項運動來維護身體的健康狀態。未來正信堂會持續關注和支持高雄市的水上運動事業，希望能夠為地方經濟發展和文化傳承作出貢獻。