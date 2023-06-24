巷仔內／敵人就在克里姆林宮！瓦格納背刺蒲亭　強人末日恐釀巨變

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這場猶如俄羅斯版本的「本能寺之變」怎麼發生的？一直在前線與烏克蘭軍隊戰鬥的瓦格納，為何會將槍口調轉向內，劍指莫斯科？普里格津對於發起「正義遊行」的理由是，俄羅斯軍隊攻擊瓦格納，他不得不制止俄羅斯軍方高層的邪惡，但莫斯科方面否認有出手攻擊瓦格納，雙方各說各話。
然而一切都有跡可循。由於俄羅斯正規軍在烏克蘭戰場的疲軟，瓦格納傭兵團成為前線的重要戰力，普里格津個人的聲譽與影響力，隨著戰功積累而強勢飆漲，對於克里姆林宮的權力團隊構成政治威脅。
表現受到矚目之後，普里格津就多次抱怨瓦格納沒有獲得應有的彈藥補給與支援，在傷亡慘重的巴赫姆特（Bakhmut）戰場上，與俄羅斯軍方高層的矛盾越來越激化，普里格津對俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）的言詞也越來越不客氣。
而在宣稱攻下巴赫姆特並轉移陣地後，普里格津與俄羅斯國防部唱反調的情況越來越常見，多次炮轟俄羅斯國防部說謊、決策錯誤，是導致戰事不利的最大元凶。俄羅斯國防部於6月中曾要求私人志願部隊與國防部簽約，被視作是想要接手控制瓦格納，但遭到普里格津的公開拒絕，普里格津還痛批蕭依古沒有妥善指揮部隊的能力，說瓦格納「不會走上恥辱的道路」。
過去外界曾經懷疑，蒲亭與普里格津是相識多年的舊友，因此有意放任瓦格納與俄羅斯正規軍存在某種競爭關係，而由他在背後扮演最高的仲裁者。但從6月24日的瓦格納背刺行動來看，顯然這種判斷是被蒲亭的強人形象所誤導。
又或許蒲亭與普里格津確實過去曾經存在默契，但如今這種關係已不復存在。隨著莫斯科遭無人機襲擊，俄國武裝民兵組織「自由俄羅斯軍團」（Free Russia Legion）及「俄羅斯志願軍」（The Russian Volunteer Corps, RDK）在俄國邊境「解放」城鎮，種種跡象都顯示蒲亭的權力基礎正在鬆動。
接下來將會發生什麼？混亂無法避免
普里格津聲稱瓦格納「未發一彈」就佔領了羅斯托夫市，這說法與英國國防部的情資相符，俄羅斯部隊似乎並未積極對抗瓦格納的「正義遊行」，這在過去也是無法想像的。
在往日，發表任何對俄羅斯政府的批評，都可能讓當事人立即被俄羅斯聯邦安全局的特種部隊帶走，但如今，即便已經被蒲亭公開在電視演說上指責「叛國」、「背刺」，瓦格納的部隊仍然在朝莫斯科前進。
這無疑是蒲亭統治俄羅斯以來，最虛弱、最搖搖欲墜的時刻。莫斯科的精英階層，即便在過去始終對蒲亭保持信心，看到今天發生的一切，恐怕也很難再堅定與蒲亭待在同一條船上。
如果蒲亭真的因此垮台，衝擊波絕對會擴散到俄羅斯以外，不僅是烏克蘭、喬治亞、摩爾多瓦等周邊國家，甚至台灣也可能會受到影響。且更讓外界擔心的是，普里格津自己也是惡名昭彰、作風強硬的軍頭，克里姆林宮若真的易主，新任主人或許比蒲亭更糟糕，讓局勢更加混亂。
普里格津始終聲稱自己無意發動政變，即使蒲亭最後從瓦格納的叛亂中全身而退，他的個人權威依然受到嚴重打擊，對俄羅斯的統治不可能如過去一般穩固。瓦格納傭兵團早已證明自己是比俄羅斯正規軍更有紀律、更有戰力的部隊，如今他們從前線撤出，留下的空缺難以被填補。經過這次的混亂，本已飽受戰爭之苦的俄羅斯邊境軍民，還剩下多少士氣願意堅持作戰，也是一個大大的問號。
在接下來的24小時，俄羅斯的部隊與社會大眾，究竟會不會站在蒲亭這邊，或是他們寧願冒著政局混亂，也希望看到蒲亭被推翻，將成為瓦格納「正義遊行」能否最終挺進到克里姆林宮的關鍵。
從常識判斷，約2萬5千人的瓦格納傭兵再驍勇善戰，也不太可能一舉直搗黃龍，直接推翻蒲亭政權，除非俄羅斯的軍民早已無意效忠於蒲亭。由於蒲亭已經強硬宣告叛國必將受到懲罰，瓦格納假如無法在軍事行動上取得成功，在政治談判上應該也難有轉圜空間。
無論事態如何發展，可以確定的就是俄羅斯內部的動盪不會立即終止。回過頭來看，蒲亭決定出兵烏克蘭，很可能是他政治生涯中所犯下的最致命錯誤。