俄羅斯兵變危機暫落幕！瓦格納首領同意 武裝部隊停止挺進莫斯科
俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）首領普里格津（Yevgeny Prigozhin）24日帶領軍隊進入俄烏邊境的羅斯托夫市（Rostov-on-Don），北上往沃羅涅日州（Vorenezh oblast）前進，緊接著朝向首都莫斯科長驅直入，俄羅斯局勢升溫，隨時可能爆發內戰。最新消息指出，在白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）介入調停下，普里格津同意停止瓦格納集團在俄境內的武裝行動，並且進一步降級局勢。
國際中心楊雅婷／綜合報導
瓦格納集團原本是俄羅斯在俄烏戰爭中雇用的民兵，因為戰鬥力遠勝正規軍，聲勢和民望逐漸攀升，與俄羅斯國防部的矛盾檯面化。普里格津23日公開批判俄羅斯軍方高層，同時率兵從烏克蘭返回俄國，不僅控制南部軍區總部，更要求與國防部長蕭依古等人會面。俄羅斯總統蒲亭在24日的電視演說中，痛批普里格津及瓦格納的行徑是「叛國」，雙方劍拔弩張，俄羅斯處於內戰邊緣。隨著瓦格納集團兵臨城下，莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）透過Telegram發表聲明，強調已祭出「反恐行動機制」，要求民眾「不要在城市內出行」，並宣布26日停班一天。
台灣時間25日凌晨傳來最新消息，白俄羅斯總統盧卡申科在獲得俄羅斯總統蒲亭的同意下，與普里格津進行談判，雙方最後同意不在俄國境內展開血腥大屠殺。
普里格津透過錄音指出，瓦格納集團的武裝士兵已啟程返回營地，以避免可能造成的血腥衝突，「他們（俄羅斯軍方高層）想解散瓦格納集團，我們才會在6月23日發動『正義遊行』，我們來到距離莫斯科不到200公里的地方，一路上沒有流血。但是現在的發展有可能流血，俄羅斯人會流血，因為清楚這些責任，我們決定離開並返回營地。」
瓦格納集團的「兵諫」暫告一段落，但此事也讓蒲亭政權在俄烏戰爭失利情況下，蒙上更深一層陰影。部份專家認為，這次的軍事反叛行動，很有可能開啟俄羅斯瓦解的序幕。